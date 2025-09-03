Смерть прикордонника поблизу кордону з Польщею: призначено експертизу зброї та судово-медичну

Встановлюються всі обставини трагедії у селі Рівне Ковельського району Волинської області. Раніше там було виявлено тіло без ознак життя 36-річного військовослужбовця. Вже опитано можливих свідків та вилучено низку предметів, передає УНН із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

На Волині розпочато розслідування за фактом загибелі 36-річного військовослужбовця, який ніс службу у складі прикордонного наряду.

Наразі оглянуто місце події, опитано можливих свідків та вилучено предмети, що можуть мати доказове значення. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї. Встановлюються всі обставини трагедії.