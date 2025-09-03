Смерть прикордонника поблизу кордону з Польщею: призначено експертизу зброї та судово-медичну
Київ • УНН
На Волині розслідують загибель 36-річного прикордонника. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї, встановлюються всі обставини трагедії.
Встановлюються всі обставини трагедії у селі Рівне Ковельського району Волинської області. Раніше там було виявлено тіло без ознак життя 36-річного військовослужбовця. Вже опитано можливих свідків та вилучено низку предметів, передає УНН із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.
Деталі
На Волині розпочато розслідування за фактом загибелі 36-річного військовослужбовця, який ніс службу у складі прикордонного наряду.
Наразі оглянуто місце події, опитано можливих свідків та вилучено предмети, що можуть мати доказове значення. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї. Встановлюються всі обставини трагедії.
Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-прикордонника. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою "самогубство").
Довідка
2 вересня близько 11:00 год до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Рівне Ковельського району виявлено без ознак життя 36-річного військовослужбовця. Правоохоронці підтвердили, що загиблим є прикордонник, який ніс службу у складі наряду. У руці загиблого військового знаходилася табельна зброя.
