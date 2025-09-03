$41.360.01
14:02 • 4832 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 8824 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 11621 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 25091 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 18765 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21695 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21219 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23080 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 39000 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 36199 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Смерть прикордонника поблизу кордону з Польщею: призначено експертизу зброї та судово-медичну

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На Волині розслідують загибель 36-річного прикордонника. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї, встановлюються всі обставини трагедії.

Смерть прикордонника поблизу кордону з Польщею: призначено експертизу зброї та судово-медичну

Встановлюються всі обставини трагедії у селі Рівне Ковельського району Волинської області. Раніше там було виявлено тіло без ознак життя 36-річного військовослужбовця. Вже опитано можливих свідків та вилучено низку предметів, передає УНН із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

Деталі

На Волині розпочато розслідування за фактом загибелі 36-річного військовослужбовця, який ніс службу у складі прикордонного наряду.

Наразі оглянуто місце події, опитано можливих свідків та вилучено предмети, що можуть мати доказове значення. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї. Встановлюються всі обставини трагедії.

- інформують прокурори.

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-прикордонника. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою "самогубство").  

Довідка

2 вересня близько 11:00 год до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Рівне Ковельського району виявлено без ознак життя 36-річного військовослужбовця. Правоохоронці підтвердили, що загиблим є прикордонник, який ніс службу у складі наряду. У руці загиблого військового знаходилася табельна зброя.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини загибелі чоловіка, у якого було виявлено вогнепальне поранення під час спроби незаконного перетину українсько-молдовського кордону в Одеській області. 

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Державний кордон України
Одеська область
Волинська область
Молдова
Польща