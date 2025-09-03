Смерть пограничника вблизи границы с Польшей: назначены экспертизы оружия и судебно-медицинская

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 4868 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 8896 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 11658 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 25145 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 18789 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 21703 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 21225 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 23089 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 39019 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 36218 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.3м/с
56%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 248883 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 248541 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 239891 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 236653 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 230714 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 3364 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 25145 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 24809 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 39019 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 36218 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Вадим Филашкин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 5042 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 25122 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 38505 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40947 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54939 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Старлинк
MIM-104 Patriot

Смерть пограничника вблизи границы с Польшей: назначены экспертизы оружия и судебно-медицинская

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На Волыни расследуют гибель 36-летнего пограничника. Назначены судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Смерть пограничника вблизи границы с Польшей: назначены экспертизы оружия и судебно-медицинская

Устанавливаются все обстоятельства трагедии в селе Ровно Ковельского района Волынской области. Ранее там было обнаружено тело без признаков жизни 36-летнего военнослужащего. Уже опрошены возможные свидетели и изъят ряд предметов, передает УНН со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

Детали

На Волыни начато расследование по факту гибели 36-летнего военнослужащего, который нес службу в составе пограничного наряда.

Сейчас осмотрено место происшествия, опрошены возможные свидетели и изъяты предметы, которые могут иметь доказательственное значение. Назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

- информируют прокуроры.

Начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего-пограничника. Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Справка

2 сентября около 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Ровно Ковельского района обнаружен без признаков жизни 36-летний военнослужащий. Правоохранители подтвердили, что погибшим является пограничник, который нес службу в составе наряда. В руке погибшего военного находилось табельное оружие.

Напомним

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели мужчины, у которого было обнаружено огнестрельное ранение при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы в Одесской области.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Одесская область
Волынская область
Молдова
Польша