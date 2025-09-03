Смерть пограничника вблизи границы с Польшей: назначены экспертизы оружия и судебно-медицинская

Устанавливаются все обстоятельства трагедии в селе Ровно Ковельского района Волынской области. Ранее там было обнаружено тело без признаков жизни 36-летнего военнослужащего. Уже опрошены возможные свидетели и изъят ряд предметов, передает УНН со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

Детали

На Волыни начато расследование по факту гибели 36-летнего военнослужащего, который нес службу в составе пограничного наряда.

Сейчас осмотрено место происшествия, опрошены возможные свидетели и изъяты предметы, которые могут иметь доказательственное значение. Назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. - информируют прокуроры.

Начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего-пограничника. Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Справка

2 сентября около 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Ровно Ковельского района обнаружен без признаков жизни 36-летний военнослужащий. Правоохранители подтвердили, что погибшим является пограничник, который нес службу в составе наряда. В руке погибшего военного находилось табельное оружие.

Напомним

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели мужчины, у которого было обнаружено огнестрельное ранение при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы в Одесской области.