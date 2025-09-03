$41.370.05
Смерть чоловіка під час незаконного перетину кордону від вогнепального поранення: ДБР розслідує обставини інциденту

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Бюро розслідує загибель 23-річного харків'янина з вогнепальним пораненням під час спроби незаконного перетину українсько-молдовського кордону. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли у бік порушників.

Смерть чоловіка під час незаконного перетину кордону від вогнепального поранення: ДБР розслідує обставини інциденту

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини загибелі чоловіка, у якого було виявлено вогнепальне поранення під час спроби незаконного перетину українсько-молдовського кордону в Одеській області. Вказується, що прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів саме у бік порушників, які рухались у бік Молдови, повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці

- інформує ДБР.

Повідомляється, що загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії 

- повідомляє ДБР.

Доповнення

В Одеській області на державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України - чоловіка виявили із кульовим пораненням. Правоохоронці та Державна прикордонна служба проводять слідчі та службові розслідування для встановлення всіх обставин події.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Державний кордон України
Одеська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова
Харків