Смерть мужчины при незаконном пересечении границы от огнестрельного ранения: ГБР расследует обстоятельства инцидента

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Бюро расследует гибель 23-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в сторону нарушителей.

Смерть мужчины при незаконном пересечении границы от огнестрельного ранения: ГБР расследует обстоятельства инцидента

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели мужчины, у которого было обнаружено огнестрельное ранение при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы в Одесской области. Указывается, что пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов именно в сторону нарушителей, которые двигались в сторону Молдовы, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте

- информирует ГБР.

Сообщается, что погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии 

- сообщает ГБР.

Дополнение

В Одесской области на государственной границе при незаконном пересечении погиб гражданин Украины - мужчину обнаружили с пулевым ранением. Правоохранители и Государственная пограничная служба проводят следственные и служебные расследования для установления всех обстоятельств происшествия.

Анна Мурашко

