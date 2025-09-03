Смерть мужчины при незаконном пересечении границы от огнестрельного ранения: ГБР расследует обстоятельства инцидента
Бюро расследует гибель 23-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в сторону нарушителей.
Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства гибели мужчины, у которого было обнаружено огнестрельное ранение при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы в Одесской области. Указывается, что пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов именно в сторону нарушителей, которые двигались в сторону Молдовы, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте
Сообщается, что погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.
В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Допрошены пограничники и свидетели происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии
Дополнение
В Одесской области на государственной границе при незаконном пересечении погиб гражданин Украины - мужчину обнаружили с пулевым ранением. Правоохранители и Государственная пограничная служба проводят следственные и служебные расследования для установления всех обстоятельств происшествия.