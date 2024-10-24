Скандали з посадовцями б'ють по іміджу України і викликають обурення військових - нардеп

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10333 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26095 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43952 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79757 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65789 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78276 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93635 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87287 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177206 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101239 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14997 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22751 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9652 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6982 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 5762 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26085 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177201 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333479 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267018 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 144 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43952 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17912 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23058 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28760 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Скандали з посадовцями б'ють по іміджу України і викликають обурення військових - нардеп

Київ • УНН

 • 139180 перегляди

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що скандали з посадовцями негативно впливають на імідж України. Він закликав до швидкої реакції на порушення та відставок винних чиновників.

Скандали з посадовцями б'ють по іміджу України і викликають обурення військових - нардеп

Скандали із посадовцями негативно впливають на імідж України на міжнародній арені. Окрім того, на них боляче реагують військові, які захищають нашу державу від російського вторгнення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк. 

Взагалі ці скандали впливають як на зовнішній імідж, так і звичайно всередині. Через те дуже важливо на це все реагувати, миттєво, як це було зроблено Генпрокурором. А ще краще було б робити все для того, щоб такі речі не допускати

- зазначив Цимбалюк.

За його словами, кожен скандальний випадок, повʼязаний із порушеннями посадовців, потрібно аналізувати. "А всім чиновникам і людям, які представляють державний орган, потрібно розуміти, що ми працюємо в умовах воєнного стану, і військові дуже болюче реагують на ці всі речі, які відбуваються. Через те має бути миттєва реакція, а чиновники повинні розуміти ризики і діяти як в Європі – незалежно міг ти вплинути чи ні, то така доля керівників – потрібно подавати у відставку, а всім хто заходять після – думати про наслідки", - резюмував Цимбалюк.

Додамо

Україну сколихнула низка скандалів, повʼязаних із посадовцями. Зокрема, виявилося, що понад 60 прокурорів органів прокуратури Хмельниччини мають інвалідність. Пізніше зʼясувалося, що інвалідність отримували прокурори і в інших областях України. У Офісі генпрокурора України за цим фактом розпочали службове розслідування, а Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.

Ще один скандал стосується посадовців Національного банку України. Директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима, став фігурантом кримінального провадження через підозру у зловживанні службовим становищем.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.  

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд. 

Наразі кримінальне провадження проти Зими передане з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Це дає надію, що справа Зими таки розслідуватиметься і її передадуть на розгляд суду.

Кейс Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб привернула увагу МВФ, який активно вимагає проведення відкритого конкурсу на посаду директора ФГВФО. Невирішеність цієї ситуації та звинувачення проти Зими ставлять під сумнів прозорість кадрових призначень і незалежність ключових органів, що може негативно позначитися на взаємодії України з міжнародними фінансовими інституціями.

Окрім юридичних аспектів, справа проти Зими також ставить під сумнів прозорість дій регулятора, що негативно впливає на довіру до банківської системи та може нашкодити відносинам з міжнародними партнерами.

На відміну від ситуації з прокурорами, у Нацбанку ніяк не відреагували на справу проти Зими, щодо нього навіть не проводилося навіть службове розслідування і не було жодної комунікації від регулятора з цього приводу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор України
Андрій Костін
Національний банк України
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57