Скандали з посадовцями б'ють по іміджу України і викликають обурення військових - нардеп

Скандали із посадовцями негативно впливають на імідж України на міжнародній арені. Окрім того, на них боляче реагують військові, які захищають нашу державу від російського вторгнення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Взагалі ці скандали впливають як на зовнішній імідж, так і звичайно всередині. Через те дуже важливо на це все реагувати, миттєво, як це було зроблено Генпрокурором. А ще краще було б робити все для того, щоб такі речі не допускати - зазначив Цимбалюк.

За його словами, кожен скандальний випадок, повʼязаний із порушеннями посадовців, потрібно аналізувати. "А всім чиновникам і людям, які представляють державний орган, потрібно розуміти, що ми працюємо в умовах воєнного стану, і військові дуже болюче реагують на ці всі речі, які відбуваються. Через те має бути миттєва реакція, а чиновники повинні розуміти ризики і діяти як в Європі – незалежно міг ти вплинути чи ні, то така доля керівників – потрібно подавати у відставку, а всім хто заходять після – думати про наслідки", - резюмував Цимбалюк.

Додамо

Україну сколихнула низка скандалів, повʼязаних із посадовцями. Зокрема, виявилося, що понад 60 прокурорів органів прокуратури Хмельниччини мають інвалідність. Пізніше зʼясувалося, що інвалідність отримували прокурори і в інших областях України. У Офісі генпрокурора України за цим фактом розпочали службове розслідування, а Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.

Ще один скандал стосується посадовців Національного банку України. Директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима, став фігурантом кримінального провадження через підозру у зловживанні службовим становищем.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі кримінальне провадження проти Зими передане з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Це дає надію, що справа Зими таки розслідуватиметься і її передадуть на розгляд суду.

Кейс Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб привернула увагу МВФ, який активно вимагає проведення відкритого конкурсу на посаду директора ФГВФО. Невирішеність цієї ситуації та звинувачення проти Зими ставлять під сумнів прозорість кадрових призначень і незалежність ключових органів, що може негативно позначитися на взаємодії України з міжнародними фінансовими інституціями.

Окрім юридичних аспектів, справа проти Зими також ставить під сумнів прозорість дій регулятора, що негативно впливає на довіру до банківської системи та може нашкодити відносинам з міжнародними партнерами.

На відміну від ситуації з прокурорами, у Нацбанку ніяк не відреагували на справу проти Зими, щодо нього навіть не проводилося навіть службове розслідування і не було жодної комунікації від регулятора з цього приводу.