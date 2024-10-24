Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Скандалы с чиновниками негативно влияют на имидж Украины на международной арене. Кроме того, на них больно реагируют военные, которые защищают наше государство от российского вторжения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Вообще эти скандалы влияют как на внешний имидж, так и конечно внутри. Поэтому очень важно на это все реагировать, мгновенно, как это было сделано Генпрокурором. А еще лучше было бы делать все для того, чтобы такие вещи не допускать - отметил Цимбалюк.

По его словам, каждый скандальный случай, связанный с нарушениями чиновников, нужно анализировать. «А всем чиновникам и людям, которые представляют государственный орган, нужно понимать, что мы работаем в условиях военного положения, и военные очень болезненно реагируют на все эти вещи, которые происходят. Поэтому должна быть мгновенная реакция, а чиновники должны понимать риски и действовать как в Европе - независимо мог ты повлиять или нет, то такая судьба руководителей - нужно подавать в отставку, а всем кто заходят после - думать о последствиях», - резюмировал Цимбалюк.

Добавим

Украину всколыхнула череда скандалов, связанных с чиновниками. В частности, оказалось, что более 60 прокуроров органов прокуратуры Хмельницкой области имеют инвалидность. Позже выяснилось, что инвалидность получали прокуроры и в других областях Украины. В Офисе генпрокурора Украины по этому факту начали служебное расследование, а Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку.

Еще один скандал касается должностных лиц Национального банка Украины. Директор юридического департамента НБУ Александр Зима, стал фигурантом уголовного производства по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы.

По словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас уголовное производство против Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Это дает надежду, что дело Зимы таки будет расследоваться и его передадут на рассмотрение суда.

Кейс Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц привлекла внимание МВФ, который активно требует проведения открытого конкурса на должность директора ФГВФЛ. Нерешенность этой ситуации и обвинения против Зимы ставят под сомнение прозрачность кадровых назначений и независимость ключевых органов, что может негативно сказаться на взаимодействии Украины с международными финансовыми институтами.

Кроме юридических аспектов, дело против Зимы также ставит под сомнение прозрачность действий регулятора, что негативно влияет на доверие к банковской системе и может навредить отношениям с международными партнерами.

В отличие от ситуации с прокурорами, в Нацбанке никак не отреагировали на дело против Зимы, в отношении него даже не проводилось даже служебное расследование и не было никакой коммуникации от регулятора по этому поводу.