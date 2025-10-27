Скандал на Кубку Китаю: китайські фігуристи показали іграшку, схожу на ядерну ракету
Міжнародний союз ковзанярів розслідує інцидент на Гран-прі Китаю, де фігуристи Жень Цзюньфей та Сін Цзянін показали іграшку, схожу на міжконтинентальну ракету DF-61. ISU засуджує інцидент, називаючи його неналежним та таким, що підриває спортивний дух.
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) розпочав розслідування після інциденту на Гран-прі Китаю з фігурного катання, коли двоє китайських танцюристів під час змагань показали іграшку, схожу на міжконтинентальну ракету. Про це повідомляє АР, пише УНН.
Деталі
На телекадрах, що швидко розійшлися в соцмережах, видно, як Жень Цзюньфей та Сін Цзянін сидять у зоні "поцілунків і сліз" після свого виступу.
Перед ними – велика іграшка у формі ракети з написом "DF-61", яку хтось із глядачів кинув на лід. Спортсмени й тренер спершу здивовано подивилися на предмет, а потім підняли його та поклали на коліна Сіна.
DF-61 – це нова міжконтинентальна балістична ракета китайського виробництва, представлена під час військового параду минулого місяця.
Її здатність нести ядерний боєзаряд робить інцидент особливо делікатним у контексті міжнародної арени.
Реакція ISU: "М’яка іграшка була недоречною"
У заяві, надісланій агентству Associated Press, ISU підтвердив, що серед речей, які глядачі кидали на лід після виступу, виявилася "неналежна м’яка іграшка".
М’яку іграшку згодом тримали фігуристи, які щойно виступали. ISU шкодує про інцидент і проведе подальше розслідування
Організація зазначила, що подібні інциденти "підривають спортивний дух" і можуть розглядатися як політичні провокації на міжнародних турнірах.
