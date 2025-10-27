Скандал на Кубку Китаю: китайські фігуристи показали іграшку, схожу на ядерну ракету

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 3788 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6540 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19341 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19642 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25596 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36430 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39721 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36174 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34168 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27941 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.6м/с
66%
740мм
Популярнi новини
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 11004 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19378 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89598 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110846 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13401 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21397 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32927 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 56040 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 78064 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

Скандал на Кубку Китаю: китайські фігуристи показали іграшку, схожу на ядерну ракету

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Міжнародний союз ковзанярів розслідує інцидент на Гран-прі Китаю, де фігуристи Жень Цзюньфей та Сін Цзянін показали іграшку, схожу на міжконтинентальну ракету DF-61. ISU засуджує інцидент, називаючи його неналежним та таким, що підриває спортивний дух.

Скандал на Кубку Китаю: китайські фігуристи показали іграшку, схожу на ядерну ракету

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) розпочав розслідування після інциденту на Гран-прі Китаю з фігурного катання, коли двоє китайських танцюристів під час змагань показали іграшку, схожу на міжконтинентальну ракету. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

На телекадрах, що швидко розійшлися в соцмережах, видно, як Жень Цзюньфей та Сін Цзянін сидять у зоні "поцілунків і сліз" після свого виступу.

Перед ними – велика іграшка у формі ракети з написом "DF-61", яку хтось із глядачів кинув на лід. Спортсмени й тренер спершу здивовано подивилися на предмет, а потім підняли його та поклали на коліна Сіна.

DF-61 – це нова міжконтинентальна балістична ракета китайського виробництва, представлена під час військового параду минулого місяця.

Її здатність нести ядерний боєзаряд робить інцидент особливо делікатним у контексті міжнародної арени.

Реакція ISU: "М’яка іграшка була недоречною"

У заяві, надісланій агентству Associated Press, ISU підтвердив, що серед речей, які глядачі кидали на лід після виступу, виявилася "неналежна м’яка іграшка".

М’яку іграшку згодом тримали фігуристи, які щойно виступали. ISU шкодує про інцидент і проведе подальше розслідування 

– йдеться у повідомленні.

Організація зазначила, що подібні інциденти "підривають спортивний дух" і можуть розглядатися як політичні провокації на міжнародних турнірах.

Тріо під одним прапором: путін, Сі й Кім демонструють свій союз на грандіозному військовому параді в Пекіні03.09.25, 11:45 • 3615 переглядiв

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Соціальна мережа
Володимир Путін
Ассошіейтед Прес
Міжнародний союз ковзанярів
Кім Чен Ин
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай