Скандал на Кубке Китая: китайские фигуристы показали игрушку, похожую на ядерную ракету

Эксклюзив
14:34 • 1692 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 3760 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 17548 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 18555 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 24580 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 36247 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39611 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36141 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34134 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27903 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 32206 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35976 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 30861 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 19319 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11954 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 9866 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 17539 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 89288 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110505 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126908 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Франция
Китай
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11983 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 19351 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 30890 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 55031 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 77060 просмотра
Социальная сеть
Техника
Фильм
Золото
ТикТок

Скандал на Кубке Китая: китайские фигуристы показали игрушку, похожую на ядерную ракету

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Международный союз конькобежцев расследует инцидент на Гран-при Китая, где фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин показали игрушку, похожую на межконтинентальную ракету DF-61. ISU осуждает инцидент, называя его ненадлежащим и подрывающим спортивный дух.

Скандал на Кубке Китая: китайские фигуристы показали игрушку, похожую на ядерную ракету

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование после инцидента на Гран-при Китая по фигурному катанию, когда двое китайских танцоров во время соревнований показали игрушку, похожую на межконтинентальную ракету. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

На телекадрах, быстро разошедшихся в соцсетях, видно, как Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин сидят в зоне "поцелуев и слез" после своего выступления.

Перед ними – большая игрушка в форме ракеты с надписью "DF-61", которую кто-то из зрителей бросил на лед. Спортсмены и тренер сначала удивленно посмотрели на предмет, а затем подняли его и положили на колени Сина.

DF-61 – это новая межконтинентальная баллистическая ракета китайского производства, представленная во время военного парада в прошлом месяце.

Ее способность нести ядерный боезаряд делает инцидент особенно деликатным в контексте международной арены.

Реакция ISU: "Мягкая игрушка была неуместной"

В заявлении, направленном агентству Associated Press, ISU подтвердил, что среди вещей, которые зрители бросали на лед после выступления, оказалась "неподобающая мягкая игрушка".

Мягкую игрушку впоследствии держали фигуристы, только что выступавшие. ISU сожалеет об инциденте и проведет дальнейшее расследование 

– говорится в сообщении.

Организация отметила, что подобные инциденты "подрывают спортивный дух" и могут рассматриваться как политические провокации на международных турнирах.

Трио под одним флагом: Путин, Си и Ким демонстрируют свой союз на грандиозном военном параде в Пекине

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Социальная сеть
Владимир Путин
Ассошиэйтед Пресс
Международный союз конькобежцев
Ким Чен Ын
Пекин
Си Цзиньпин
Китай