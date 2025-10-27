Скандал на Кубке Китая: китайские фигуристы показали игрушку, похожую на ядерную ракету

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование после инцидента на Гран-при Китая по фигурному катанию, когда двое китайских танцоров во время соревнований показали игрушку, похожую на межконтинентальную ракету. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

На телекадрах, быстро разошедшихся в соцсетях, видно, как Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин сидят в зоне "поцелуев и слез" после своего выступления.

Перед ними – большая игрушка в форме ракеты с надписью "DF-61", которую кто-то из зрителей бросил на лед. Спортсмены и тренер сначала удивленно посмотрели на предмет, а затем подняли его и положили на колени Сина.

DF-61 – это новая межконтинентальная баллистическая ракета китайского производства, представленная во время военного парада в прошлом месяце.

Ее способность нести ядерный боезаряд делает инцидент особенно деликатным в контексте международной арены.

В заявлении, направленном агентству Associated Press, ISU подтвердил, что среди вещей, которые зрители бросали на лед после выступления, оказалась "неподобающая мягкая игрушка".

Мягкую игрушку впоследствии держали фигуристы, только что выступавшие. ISU сожалеет об инциденте и проведет дальнейшее расследование