Швеція підозрює росію у дронових провокаціях над скандинавськими аеропортами – прем'єр Крістерссон
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон припустив, що до польотів безпілотників над аеропортами Скандинавії може бути причетна росія.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що росія може стояти за польотами безпілотників над аеропортами скандинавських країн. За його словами, таким чином москва прагне "надіслати сигнал" країнам, які підтримують Україну. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.
Деталі
Невідомі дрони були зафіксовані у небі над Норвегією та Данією з 22 вересня. Через інциденти тимчасово зупиняли роботу кількох аеропортів, а над військовими об’єктами Данії спостереження тривало навіть два дні поспіль.
В інтерв’ю телеканалу TV4 Крістерссон наголосив, що ймовірність причетності росії досить висока, однак підтверджень на цей момент немає. Водночас він згадав випадки на початку вересня, коли дрони увійшли до польського повітряного простору – там, за його словами, вже було підтверджено їхнє російське походження.
Усе вказує на росію, але більшість держав дуже обережні з подібними заявами без остаточних доказів. У випадку з Польщею ми знаємо напевно, що це були російські безпілотники
Інциденти сталися напередодні саміту ЄС у Копенгагені, що посилює занепокоєння в регіоні щодо зростання гібридної активності москви.
Нагадаємо
Франція та Швеція відправили до Данії військових підрозділи та спеціалізовані комплекси протидії безпілотникам. Такі заходи безпеки запровадили напередодні двох великих самітів у Копенгагені, куди цього тижня з’їдуться лідери європейських держав.
Данський уряд ухвалив рішення про тимчасову заборону на польоти цивільних дронів у повітряному просторі країни на час проведення саміту Європейської політичної спільноти. За даними Міністерства транспорту, обмеження діятимуть цілодобово з 29 вересня до 3 жовтня.