Швеция подозревает россию в дроновых провокациях над скандинавскими аэропортами – премьер Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил, что к полетам беспилотников над аэропортами Скандинавии может быть причастна россия.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что россия может стоять за полетами беспилотников над аэропортами скандинавских стран. По его словам, таким образом москва стремится "послать сигнал" странам, поддерживающим Украину. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН. Подробности Неизвестные дроны были зафиксированы в небе над Норвегией и Данией с 22 сентября. Из-за инцидентов временно останавливали работу нескольких аэропортов, а над военными объектами Дании наблюдение продолжалось даже два дня подряд. В Дании над несколькими военными объектами заметили неизвестные дроны: Минобороны называет ситуацию критической В интервью телеканалу TV4 Кристерссон подчеркнул, что вероятность причастности России достаточно высока, однако подтверждений на данный момент нет. В то же время он упомянул случаи в начале сентября, когда дроны вошли в польское воздушное пространство – там, по его словам, уже было подтверждено их российское происхождение. Все указывает на россию, но большинство государств очень осторожны с подобными заявлениями без окончательных доказательств. В случае с Польшей мы знаем наверняка, что это были российские беспилотники – отметил премьер. Инциденты произошли накануне саммита ЕС в Копенгагене, что усиливает обеспокоенность в регионе по поводу роста гибридной активности москвы. Напомним Франция и Швеция отправили в Данию военные подразделения и специализированные комплексы противодействия беспилотникам. Такие меры безопасности ввели накануне двух крупных саммитов в Копенгагене, куда на этой неделе съедутся лидеры европейских государств. Датское правительство приняло решение о временном запрете на полеты гражданских дронов в воздушном пространстве страны на время проведения саммита Европейского политического сообщества. По данным Министерства транспорта, ограничения будут действовать круглосуточно с 29 сентября по 3 октября.