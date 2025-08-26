Штучний інтелект та е-нотаріат: у застосунку "Дія" незабаром з'являться революційні сервіси

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 5260 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 38016 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 77761 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 40211 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 71763 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 37252 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 126581 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 57709 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 54223 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177764 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
49%
749мм
Популярнi новини
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 100254 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 97612 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 56266 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 35964 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 16927 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 5812 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 37977 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 71708 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 97828 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 126548 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 16998 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 56433 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 100432 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 45010 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 177467 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Гривня
Євро
Безпілотний літальний апарат

Штучний інтелект та е-нотаріат: у застосунку "Дія" незабаром з'являться революційні сервіси

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у застосунку "Дія". Серед них — АІ-асистент, е-нотаріат, е-акциз та "Шлях пораненого".

Штучний інтелект та е-нотаріат: у застосунку "Дія" незабаром з'являться революційні сервіси

У Мінцифри обіцяють, що нові сервіси, які мають поліпшити для українців зручність послуг посвідчення, перевірок та консультацій незабаром увійдуть до складу сервісу "Дія". Передає УНН із посиланням на ТГ-канал Fedorov.

Деталі

У найближчий час у "Дії", мають з'явитися 6 топ-сервісів, які за задумом розробників змінять на краще життя кожного українця.

Працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України. 

- пообіцяв міністр Федоров.

Про що ідеться. Отже за офіційним повідомленням, найближчим часом у порталі "Дія" з’являться:

АІ-асистент на порталі Дія

АІ-асистент допоможе у консультаціях та державних послугах.

Запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги.

- ідеться у дописі на сторінці Михайла Федорова.

Як вказано, перший сервіс — довідка про доходи.

Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою.

- додають у поясненні. 

 е-Нотаріат

Це про послуги нотаріату онлайн. 

Проєкт, який увійде в історію цифрової держави. 

- наголошують у Мінцифри. 

Отже громадяни зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Що поліпшить функції якості та має збалансувати ціни у бік зниження.

"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій20.08.25, 16:33 • 3765 переглядiв

е-Акциз

Сервіс покликаний забезпечити перевірку легальності продукції в "Дії".

Проєкт має вирішити таку проблему: Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн.

Мета - цифрова трансформація цієї сфери.

Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку.

 - коментує глава Мінцифри на своїй сторінці. 

Шлях пораненого

Згідно з поясненням, це буде онлайн-набір, що забезпечить обслуговування для військових та їхніх родин.

Послуги для ветеранів та військовослужбовців для нас у пріоритеті. Незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи

- ідеться у дописі. 

Базова соціальна допомога

"Розпочинаємо бета-тест сервісу, який не має аналогів в інших країнах. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну", - так написано у довідці. Додано, що саме "Дія", без паперової бюрократії, допоможе у поданні заявок.

Витяг про несудимість з апостилем

Разом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в Дії документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність.

- передає ТГ-канал Михайла Федорова. 

Нагадаємо

Уряд України анонсував нові цифрові сервіси "Дія.Офіс" та "ЦНАП 2.0", що мають на меті знизити корупцію та підвищити довіру до державних послуг. Ці інструменти забезпечать ефективність та контроль, а також спростять взаємодію громадян з державними установами.

Понад 1000 українців замінили техпаспорт у Дії за тиждень: як працює сервіс08.07.25, 17:10 • 1757 переглядiв

Ігор Тележніков

Технології
Дія (сервіс)
Михайло Федоров
Міністерство внутрішніх справ України
Організація Об'єднаних Націй
Збройні сили України
Україна
Київ