Штучний інтелект та е-нотаріат: у застосунку "Дія" незабаром з'являться революційні сервіси

У Мінцифри обіцяють, що нові сервіси, які мають поліпшити для українців зручність послуг посвідчення, перевірок та консультацій незабаром увійдуть до складу сервісу "Дія". Передає УНН із посиланням на ТГ-канал Fedorov.

Деталі

У найближчий час у "Дії", мають з'явитися 6 топ-сервісів, які за задумом розробників змінять на краще життя кожного українця.

Працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України. - пообіцяв міністр Федоров.

Про що ідеться. Отже за офіційним повідомленням, найближчим часом у порталі "Дія" з’являться:

АІ-асистент на порталі Дія

АІ-асистент допоможе у консультаціях та державних послугах.

Запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. - ідеться у дописі на сторінці Михайла Федорова.

Як вказано, перший сервіс — довідка про доходи.

Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою. - додають у поясненні.

е-Нотаріат

Це про послуги нотаріату онлайн.

Проєкт, який увійде в історію цифрової держави. - наголошують у Мінцифри.

Отже громадяни зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Що поліпшить функції якості та має збалансувати ціни у бік зниження.

"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій

е-Акциз

Сервіс покликаний забезпечити перевірку легальності продукції в "Дії".

Проєкт має вирішити таку проблему: Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн.

Мета - цифрова трансформація цієї сфери.

Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку. - коментує глава Мінцифри на своїй сторінці.

Шлях пораненого

Згідно з поясненням, це буде онлайн-набір, що забезпечить обслуговування для військових та їхніх родин.

Послуги для ветеранів та військовослужбовців для нас у пріоритеті. Незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи - ідеться у дописі.

Базова соціальна допомога

"Розпочинаємо бета-тест сервісу, який не має аналогів в інших країнах. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну", - так написано у довідці. Додано, що саме "Дія", без паперової бюрократії, допоможе у поданні заявок.

Витяг про несудимість з апостилем

Разом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в Дії документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність. - передає ТГ-канал Михайла Федорова.

Нагадаємо

