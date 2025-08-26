Искусственный интеллект и е-нотариат: в приложении "Дія" скоро появятся революционные сервисы

В Минцифры обещают, что новые сервисы, которые должны улучшить для украинцев удобство услуг удостоверения, проверок и консультаций, вскоре войдут в состав сервиса "Дія". Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Fedorov.

В ближайшее время в "Дії" должны появиться 6 топ-сервисов, которые по замыслу разработчиков изменят к лучшему жизнь каждого украинца.

Работаем над проектами, которые станут революционным этапом в развитии цифровой Украины. - пообещал министр Федоров.

О чем идет речь. Итак, по официальному сообщению, в ближайшее время на портале "Дія" появятся:

ИИ-ассистент на портале Дія

ИИ-ассистент поможет в консультациях и государственных услугах.

Запустим первого в мире национального ИИ-ассистента, который будет предоставлять государственные услуги. - говорится в сообщении на странице Михаила Федорова.

Как указано, первый сервис — справка о доходах.

Впоследствии вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чат человеческим языком. - добавляют в пояснении.

е-Нотариат

Это об услугах нотариата онлайн.

Проект, который войдет в историю цифрового государства. - отмечают в Минцифры.

Итак, граждане смогут получать услуги нотариата онлайн. Что улучшит функции качества и должно сбалансировать цены в сторону снижения.

"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий

е-Акциз

Сервис призван обеспечить проверку легальности продукции в "Дії".

Проект должен решить такую проблему: Украина теряет около 30 млрд грн из-за нехватки налогов на алкоголь и табак.

Цель - цифровая трансформация этой сферы.

Мы проведем цифровую трансформацию сферы и заменим бумажную акцизную марку электронной. Украинцы смогут проверить легальность продукции в Дії, просто отсканировав электронную марку. - комментирует глава Минцифры на своей странице.

Путь раненого

Согласно пояснению, это будет онлайн-набор, который обеспечит обслуживание для военных и их семей.

Услуги для ветеранов и военнослужащих для нас в приоритете. Вскоре в Дії появится комплексный сервис для военных и их семей — Путь раненого. Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами — автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения - говорится в сообщении.

Базовая социальная помощь

"Начинаем бета-тест сервиса, который не имеет аналогов в других странах. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну", - так написано в справке. Добавлено, что именно "Дія", без бумажной бюрократии, поможет в подаче заявок.

Выписка о несудимости с апостилем

Вместе с МВД работаем над тем, чтобы вы могли заказать в Дії документ с доставкой. Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве — новый сервис исправит это неудобство. - передает ТГ-канал Михаила Федорова.

Правительство Украины анонсировало новые цифровые сервисы "Дія.Офіс" и "ЦНАП 2.0", которые призваны снизить коррупцию и повысить доверие к государственным услугам. Эти инструменты обеспечат эффективность и контроль, а также упростят взаимодействие граждан с государственными учреждениями.

