Искусственный интеллект и е-нотариат: в приложении "Дія" скоро появятся революционные сервисы
Киев • УНН
Минцифры анонсировало шесть новых сервисов в приложении "Дія". Среди них — ИИ-ассистент, е-нотариат, е-акциз и "Путь раненого".
В Минцифры обещают, что новые сервисы, которые должны улучшить для украинцев удобство услуг удостоверения, проверок и консультаций, вскоре войдут в состав сервиса "Дія". Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Fedorov.
Детали
В ближайшее время в "Дії" должны появиться 6 топ-сервисов, которые по замыслу разработчиков изменят к лучшему жизнь каждого украинца.
Работаем над проектами, которые станут революционным этапом в развитии цифровой Украины.
О чем идет речь. Итак, по официальному сообщению, в ближайшее время на портале "Дія" появятся:
ИИ-ассистент на портале Дія
ИИ-ассистент поможет в консультациях и государственных услугах.
Запустим первого в мире национального ИИ-ассистента, который будет предоставлять государственные услуги.
Как указано, первый сервис — справка о доходах.
Впоследствии вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чат человеческим языком.
е-Нотариат
Это об услугах нотариата онлайн.
Проект, который войдет в историю цифрового государства.
Итак, граждане смогут получать услуги нотариата онлайн. Что улучшит функции качества и должно сбалансировать цены в сторону снижения.
"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий20.08.25, 16:33 • 3765 просмотров
е-Акциз
Сервис призван обеспечить проверку легальности продукции в "Дії".
Проект должен решить такую проблему: Украина теряет около 30 млрд грн из-за нехватки налогов на алкоголь и табак.
Цель - цифровая трансформация этой сферы.
Мы проведем цифровую трансформацию сферы и заменим бумажную акцизную марку электронной. Украинцы смогут проверить легальность продукции в Дії, просто отсканировав электронную марку.
Путь раненого
Согласно пояснению, это будет онлайн-набор, который обеспечит обслуживание для военных и их семей.
Услуги для ветеранов и военнослужащих для нас в приоритете. Вскоре в Дії появится комплексный сервис для военных и их семей — Путь раненого. Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами — автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения
Базовая социальная помощь
"Начинаем бета-тест сервиса, который не имеет аналогов в других странах. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну", - так написано в справке. Добавлено, что именно "Дія", без бумажной бюрократии, поможет в подаче заявок.
Выписка о несудимости с апостилем
Вместе с МВД работаем над тем, чтобы вы могли заказать в Дії документ с доставкой. Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве — новый сервис исправит это неудобство.
Напомним
Правительство Украины анонсировало новые цифровые сервисы "Дія.Офіс" и "ЦНАП 2.0", которые призваны снизить коррупцию и повысить доверие к государственным услугам. Эти инструменты обеспечат эффективность и контроль, а также упростят взаимодействие граждан с государственными учреждениями.
Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії за неделю: как работает сервис08.07.25, 17:10 • 1757 просмотров