Искусственный интеллект и е-нотариат: в приложении "Дія" скоро появятся революционные сервисы

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Минцифры анонсировало шесть новых сервисов в приложении "Дія". Среди них — ИИ-ассистент, е-нотариат, е-акциз и "Путь раненого".

Искусственный интеллект и е-нотариат: в приложении "Дія" скоро появятся революционные сервисы

В Минцифры обещают, что новые сервисы, которые должны улучшить для украинцев удобство услуг удостоверения, проверок и консультаций, вскоре войдут в состав сервиса "Дія". Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Fedorov.

Детали

В ближайшее время в "Дії" должны появиться 6 топ-сервисов, которые по замыслу разработчиков изменят к лучшему жизнь каждого украинца.

Работаем над проектами, которые станут революционным этапом в развитии цифровой Украины. 

- пообещал министр Федоров.

О чем идет речь. Итак, по официальному сообщению, в ближайшее время на портале "Дія" появятся:

ИИ-ассистент на портале Дія

ИИ-ассистент поможет в консультациях и государственных услугах.

Запустим первого в мире национального ИИ-ассистента, который будет предоставлять государственные услуги.

- говорится в сообщении на странице Михаила Федорова.

Как указано, первый сервис — справка о доходах.

Впоследствии вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чат человеческим языком.

- добавляют в пояснении. 

 е-Нотариат

Это об услугах нотариата онлайн. 

Проект, который войдет в историю цифрового государства. 

- отмечают в Минцифры. 

Итак, граждане смогут получать услуги нотариата онлайн. Что улучшит функции качества и должно сбалансировать цены в сторону снижения.

"Е-консул": украинцы за границей теперь могут подавать документы онлайн для нотариальных действий

е-Акциз

Сервис призван обеспечить проверку легальности продукции в "Дії".

Проект должен решить такую проблему: Украина теряет около 30 млрд грн из-за нехватки налогов на алкоголь и табак.

Цель - цифровая трансформация этой сферы.

Мы проведем цифровую трансформацию сферы и заменим бумажную акцизную марку электронной. Украинцы смогут проверить легальность продукции в Дії, просто отсканировав электронную марку.

 - комментирует глава Минцифры на своей странице. 

Путь раненого

Согласно пояснению, это будет онлайн-набор, который обеспечит обслуживание для военных и их семей.

Услуги для ветеранов и военнослужащих для нас в приоритете. Вскоре в Дії появится комплексный сервис для военных и их семей — Путь раненого. Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами — автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения

- говорится в сообщении. 

Базовая социальная помощь

"Начинаем бета-тест сервиса, который не имеет аналогов в других странах. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну", - так написано в справке. Добавлено, что именно "Дія", без бумажной бюрократии, поможет в подаче заявок.

Выписка о несудимости с апостилем

Вместе с МВД работаем над тем, чтобы вы могли заказать в Дії документ с доставкой. Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве — новый сервис исправит это неудобство.

- передает ТГ-канал Михаила Федорова. 

Напомним

Правительство Украины анонсировало новые цифровые сервисы "Дія.Офіс" и "ЦНАП 2.0", которые призваны снизить коррупцию и повысить доверие к государственным услугам. Эти инструменты обеспечат эффективность и контроль, а также упростят взаимодействие граждан с государственными учреждениями.

Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії за неделю: как работает сервис

Игорь Тележников

Технологии
Дія (сервис)
Михаил Федоров
Министерство внутренних дел Украины
Организация Объединенных Наций
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев