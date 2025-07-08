Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії за неделю: как работает сервис
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что более 1000 украинцев воспользовались услугой замены техпаспорта в "Дії" за неделю. Сервис позволяет быстро и удобно заменить документ без очередей, выбрав доставку "Укрпочтой".
Уже более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Имеем первые результаты работы за неделю после запуска услуги. Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії. Быстро, удобно и без очередей
Глава Минцифры также рассказал, как работает новый сервис.
В приложении Дія выберите Сервисы➡️ Водителю ➡️ Замена техпаспорта. Следующим шагом подписываете заявление и указываете удобный способ доставки — отделение или курьер Укрпочты
По его словам, чтобы заменить техпаспорт нужно:
✅авторизоваться в Дії;
✅иметь налоговый номер (РНОКПП) в приложении;
✅иметь биометрический документ в Дії: паспорт или вид на жительство;
✅быть владельцем транспортного средства и иметь свидетельство о регистрации в Дії.
В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт30.06.25, 16:11 • 1075 просмотров