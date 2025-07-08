Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії за неделю: как работает сервис

Уже более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Имеем первые результаты работы за неделю после запуска услуги. Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в Дії. Быстро, удобно и без очередей - сообщил Федоров.

Глава Минцифры также рассказал, как работает новый сервис.

В приложении Дія выберите Сервисы➡️ Водителю ➡️ Замена техпаспорта. Следующим шагом подписываете заявление и указываете удобный способ доставки — отделение или курьер Укрпочты - отметил Федоров.

По его словам, чтобы заменить техпаспорт нужно:

✅авторизоваться в Дії;

✅иметь налоговый номер (РНОКПП) в приложении;

✅иметь биометрический документ в Дії: паспорт или вид на жительство;

✅быть владельцем транспортного средства и иметь свидетельство о регистрации в Дії.

В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт