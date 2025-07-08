Понад 1000 українців замінили техпаспорт у Дії за тиждень: як працює сервіс
Київ • УНН
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що понад 1000 українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дії" за тиждень. Сервіс дозволяє швидко та зручно замінити документ без черг, обравши доставку "Укрпоштою".
Вже понад 1 000 українців замінили техпаспорт у Дії. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Маємо перші результати роботи за тиждень після запуску послуги. Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у Дії. Швидко, зручно й без черг
Глава Мінцифри також розповів, як працює новий сервіс.
У застосунку Дія оберіть Сервіси➡️ Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр Укрпошти
За його словами, щоб замінити техпаспорт потрібно:
✅авторизуватись у Дії;
✅мати податковий номер (РНОКПП) у застосунку;
✅мати біометричний документ у Дії: паспорт або посвідку;
✅бути власником транспортного засобу й мати свідоцтво про реєстрацію в Дії.
У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт30.06.25, 16:11 • 1079 переглядiв