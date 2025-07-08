Понад 1000 українців замінили техпаспорт у Дії за тиждень: як працює сервіс

Вже понад 1 000 українців замінили техпаспорт у Дії. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Маємо перші результати роботи за тиждень після запуску послуги. Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у Дії. Швидко, зручно й без черг - повідомив Федоров.

Глава Мінцифри також розповів, як працює новий сервіс.

У застосунку Дія оберіть Сервіси➡️ Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр Укрпошти - зазначив Федоров.

За його словами, щоб замінити техпаспорт потрібно:

✅авторизуватись у Дії;

✅мати податковий номер (РНОКПП) у застосунку;

✅мати біометричний документ у Дії: паспорт або посвідку;

✅бути власником транспортного засобу й мати свідоцтво про реєстрацію в Дії.

У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт