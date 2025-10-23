$41.760.01
Шмигаль: через "Армія+" подано 1 млн рапортів, кожен четвертий - на відпустку

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Через мобільний застосунок "Армія+" військовослужбовці подали 1 мільйон електронних рапортів. Найпопулярніші з них – на щорічну відпустку (27,1%) та оздоровлення (22%).

Шмигаль: через "Армія+" подано 1 млн рапортів, кожен четвертий - на відпустку

У системі мобільного застосунку "Армія+" доступно 47 видів рапортів. Найпопулярніші зі вже поданих - на відпустку та здоровлення. Передає УНН із посиланням на сторінку міністра оборони Дениса Шмигаля.

Деталі

Через мобільний застосунок Армія+ українські військовослужбовці подали 1 мільйон електронних рапортів.

Розподіл на типи рапортів виявляє, що найпопулярніша - це зверення з приводу щорічної відпустки – 27,1% від загальної кількості.

За відпусткою йдуть рапорти, темами яких є:

  • оздоровлення – 22%;
    • зміна місця служби (ЗСУ) – 17,3%;
      • довідка про місце проходження служби (Ф5) – 10,1%;
        • повернення з відпустки чи відрядження – 2,7%

          Зараз у системі Армія+ загалом доступно 47 видів рапорт.

          Нагадаємо

          У серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує військовим 15 днів щорічної відпустки та повертає 14 днів додаткової відпустки учасникам бойових дій. 

          Ігор Тележніков

