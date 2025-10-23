Шмыгаль: через "Армия+" подано 1 млн рапортов, каждый четвертый - на отпуск
Киев • УНН
Через мобильное приложение "Армия+" военнослужащие подали 1 миллион электронных рапортов. Самые популярные из них – на ежегодный отпуск (27,1%) и оздоровление (22%).
В системе мобильного приложения "Армия+" доступно 47 видов рапортов. Самые популярные из уже поданных - на отпуск и оздоровление. Передает УНН со ссылкой на страницу министра обороны Дениса Шмыгаля.
Подробности
Через мобильное приложение Армия+ украинские военнослужащие подали 1 миллион электронных рапортов.
Распределение по типам рапортов показывает, что самый популярный - это обращение по поводу ежегодного отпуска – 27,1% от общего количества.
За отпуском следуют рапорты, темами которых являются:
- оздоровление – 22%;
- изменение места службы (ВСУ) – 17,3%;
- справка о месте прохождения службы (Ф5) – 10,1%;
- возвращение из отпуска или командировки – 2,7%
Сейчас в системе Армия+ всего доступно 47 видов рапортов.
Напомним
В августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военным 15 дней ежегодного отпуска и возвращающий 14 дней дополнительного отпуска участникам боевых действий.