Щонайменше 36 постраждалих, у тому числі діти: поліція фіксує наслідки нічного удару по Харкову
Київ • УНН
У ніч проти 19 листопада війська рф атакували Харків безпілотниками "Герань-2", пошкодивши понад 10 будинків та іншу цивільну інфраструктуру. 36 харків'ян, включаючи двох дітей 9 та 13 років, звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес.
Кількість постраждалих внаслідок масованого удару по Харкову у ніч проти 19 листопада зросла до 36. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Близько опівночі 19 листопада війська рф завдали серію ударів безпілотниками типу "Герань-2" по Слобідському та Основ’янському районах Харкова.
Правоохоронці повідомили, що через масовану атаку пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, десятки автомобілів, тролейбуси та інше цивільне майно.
По медичну допомогу звернулися 36 харків’ян, серед яких - дві дитини 9 і 13 років. У дітей лікарі діагностували гостру реакцію на стрес
На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та медики надають допомогу постраждалим.
Також розгорнуто оперативний штаб слідчого управління ГУНП в Харківській області, де громадяни можуть подати заяви про пошкодження або знищення майна.
Нагадаємо
В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах.
Місцева влада повідомляла, що внаслідок російської атаки постраждало 32 людини, серед яких троє дітей. За попередніми даними, ворог направив 19 БпЛА типу "Герань-2" по трьох районах міста. Пошкоджено житловий будинок, гаражі, офісну будівлю та супермаркет. Один з прильотів зафіксовано на подвір'ї школи.
