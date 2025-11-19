$42.070.02
18 листопада, 22:19 • 19339 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 41454 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 34180 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 35198 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 41831 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 54399 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26446 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 26348 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 27220 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26714 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Щонайменше 36 постраждалих, у тому числі діти: поліція фіксує наслідки нічного удару по Харкову

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

У ніч проти 19 листопада війська рф атакували Харків безпілотниками "Герань-2", пошкодивши понад 10 будинків та іншу цивільну інфраструктуру. 36 харків'ян, включаючи двох дітей 9 та 13 років, звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес.

Щонайменше 36 постраждалих, у тому числі діти: поліція фіксує наслідки нічного удару по Харкову

Кількість постраждалих внаслідок масованого удару по Харкову у ніч проти 19 листопада зросла до 36. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Близько опівночі 19 листопада війська рф завдали серію ударів безпілотниками типу "Герань-2" по Слобідському та Основ’янському районах Харкова.

Правоохоронці повідомили, що через масовану атаку пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, десятки автомобілів, тролейбуси та інше цивільне майно.

По медичну допомогу звернулися 36 харків’ян, серед яких - дві дитини 9 і 13 років. У дітей лікарі діагностували гостру реакцію на стрес

- йдеться у дописі.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та медики надають допомогу постраждалим.

Також розгорнуто оперативний штаб слідчого управління ГУНП в Харківській області, де громадяни можуть подати заяви про пошкодження або знищення майна.

Нагадаємо

В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах.

Місцева влада повідомляла, що внаслідок російської атаки постраждало 32 людини, серед яких троє дітей. За попередніми даними, ворог направив 19 БпЛА типу "Герань-2" по трьох районах міста. Пошкоджено житловий будинок, гаражі, офісну будівлю та супермаркет. Один з прильотів зафіксовано на подвір'ї школи.

Польща підняла літаки через масовану атаку на Україну: всі системи в підвищеній готовності19.11.25, 05:33 • 1580 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Шахед-136
Харків