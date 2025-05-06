Ще декілька категорій дітей зможуть вступити до ліцеїв МВС - Клименко
Київ • УНН
В ліцеях МВС зможуть навчатися діти захисників, які зникли безвісти або потрапили в полон. Також запрошують дітей військових, поліцейських та рятувальників.
В Україні у новому навчальному році ще більше дітей захисників і захисниць зможуть вступити до ліцеїв МВС. Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Відтепер навчатися в ліцеях Міністерства внутрішніх справ можуть діти, чиї родичі, піклувальники або вихователі:
- зникли безвісти за особливих обставин;
- потрапили в російський полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків.
Також на навчання у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кривому Розі і Івано-Франківську запрошують дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі російської збройної агресії.
Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС – місце, де формується спільнота патріотичної та мотивованої молоді
Подати заявку на вступ до ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України можна за даним посиланням.
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