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Ще декілька категорій дітей зможуть вступити до ліцеїв МВС - Клименко

Київ • УНН

 • 4626 перегляди

В ліцеях МВС зможуть навчатися діти захисників, які зникли безвісти або потрапили в полон. Також запрошують дітей військових, поліцейських та рятувальників.

Ще декілька категорій дітей зможуть вступити до ліцеїв МВС - Клименко

В Україні у новому навчальному році ще більше дітей захисників і захисниць зможуть вступити до ліцеїв МВС. Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Відтепер навчатися в ліцеях Міністерства внутрішніх справ можуть діти, чиї родичі, піклувальники або вихователі:

  • зникли безвісти за особливих обставин;
    • потрапили в російський полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків.

      Також на навчання у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кривому Розі і Івано-Франківську запрошують дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі російської збройної агресії.

      Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС – місце, де формується спільнота патріотичної та мотивованої молоді

      – заявив Клименко.

      Подати заявку на вступ до ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України можна за даним посиланням.

      Нагадаємо

      В Україні 217 444 абітурієнтів подали заяви до закладів вищої освіти у 2024 році. За даними Міністерства освіти і науки, найпопулярнішою спеціальністю серед вступників стала "Психологія", а серед ЗВО найбільшої популярності мав Національний університет "Львівська Політехніка".

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      СуспільствоОсвіта
      Дніпро
      Міністерство внутрішніх справ України
      Ігор Клименко
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