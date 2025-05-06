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Еще несколько категорий детей смогут поступить в лицеи МВД - Клименко

Киев • УНН

 • 612 просмотра

В лицеях МВД смогут учиться дети защитников, пропавших без вести или попавших в плен. Также приглашают детей военных, полицейских и спасателей.

Еще несколько категорий детей смогут поступить в лицеи МВД - Клименко

В Украине в новом учебном году еще больше детей защитников и защитниц смогут поступить в лицеи МВД. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Отныне учиться в лицеях Министерства внутренних дел могут дети, чьи родственники, попечители или воспитатели:

  • пропали без вести при особых обстоятельствах;
    • попали в российский плен или получили инвалидность вследствие травмы или болезни во время выполнения служебных обязанностей.

      Также на обучение в Киеве, Виннице, Днепре, Кривом Роге и Ивано-Франковске приглашают детей военных, полицейских, спасателей и других работников сил безопасности и обороны, которые принимали или принимают участие в отпоре российской вооруженной агрессии.

      Лицеи безопасности и национально-патриотического воспитания МВД – место, где формируется сообщество патриотической и мотивированной молодежи

      – заявил Клименко.

      Подать заявку на поступление в лицей безопасности и национально-патриотического воспитания МВД Украины можно по данной ссылке.

      Напомним

      В Украине 217 444 абитуриентов подали заявления в учреждения высшего образования в 2024 году. По данным Министерства образования и науки, самой популярной специальностью среди поступающих стала "Психология", а среди ЗВО наибольшей популярностью пользовался Национальный университет "Львовская Политехника".

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

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