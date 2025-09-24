$41.380.13
Ексклюзив
07:25 • 646 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1742 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 2280 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 19304 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 37737 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31864 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 30453 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 59599 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28744 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65037 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09 • 59603 перегляди
Секретна служба США розслідує зупинку ескалатора з Меланією Трамп у штаб-квартирі ООН

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Секретна служба США розслідує інцидент із зупинкою ескалатора, на якому піднімалася Меланія Трамп у штаб-квартирі ООН. За попередніми даними, причиною спрацювання механізму безпеки міг стати відеооператор американської делегації.

Секретна служба США розслідує зупинку ескалатора з Меланією Трамп у штаб-квартирі ООН

Інцидент із зупинкою ескалатора, на якому піднімалася перша леді Меланія Трамп та президент США у штаб-квартирі ООН, став приводом для розслідування Секретної служби Сполучених Штатів. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час візиту до Нью-Йорка перша леді США Меланія Трамп потрапила в неприємну ситуацію: ескалатор, на який вона ступила у штаб-квартирі ООН, несподівано зупинився. 

За повідомленням ООН, це могло статися через спрацьовування вбудованого механізму безпеки, ймовірно активованого випадково членом американської делегації.

Я знаю, що у нас є люди, зокрема Секретна служба США, які розслідують це, щоб спробувати дістатися до суті, і якщо ми виявимо, що це були співробітники ООН, які навмисно намагалися підставити, буквально підставити президента та першу леді Сполучених Штатів, то краще, щоб ці люди були відповідальні, і я особисто цим займуся 

– заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт в ефірі Fox News.

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що після перевірки центрального процесорного блоку ескалатора встановлено, що зупинка сталася через активацію стандартного механізму безпеки. За його словами, відеооператор американської делегації, рухаючись з протилежного боку ескалатора, "можливо, ненавмисно активував цю функцію".

Камери спіймали: Навроцький на полях Генасамблеї ООН, ймовірно, вжив "снюс"23.09.25, 21:21 • 3272 перегляди

Момент, коли Меланія Трамп утримує рівновагу на зупиненому ескалаторі, швидко розлетівся у соціальних мережах. Інцидент привернув увагу не лише під час Генеральної Асамблеї ООН, але й на приватній зустрічі Дональда Трампа з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем. Сам Трамп коментував ситуацію, зазначивши, що обидві у добрій фізичній формі і змогли втримати рівновагу.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. 

Степан Гафтко

