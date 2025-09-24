Секретна служба США розслідує зупинку ескалатора з Меланією Трамп у штаб-квартирі ООН
Київ • УНН
Секретна служба США розслідує інцидент із зупинкою ескалатора, на якому піднімалася Меланія Трамп у штаб-квартирі ООН. За попередніми даними, причиною спрацювання механізму безпеки міг стати відеооператор американської делегації.
Інцидент із зупинкою ескалатора, на якому піднімалася перша леді Меланія Трамп та президент США у штаб-квартирі ООН, став приводом для розслідування Секретної служби Сполучених Штатів. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Під час візиту до Нью-Йорка перша леді США Меланія Трамп потрапила в неприємну ситуацію: ескалатор, на який вона ступила у штаб-квартирі ООН, несподівано зупинився.
За повідомленням ООН, це могло статися через спрацьовування вбудованого механізму безпеки, ймовірно активованого випадково членом американської делегації.
Я знаю, що у нас є люди, зокрема Секретна служба США, які розслідують це, щоб спробувати дістатися до суті, і якщо ми виявимо, що це були співробітники ООН, які навмисно намагалися підставити, буквально підставити президента та першу леді Сполучених Штатів, то краще, щоб ці люди були відповідальні, і я особисто цим займуся
Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що після перевірки центрального процесорного блоку ескалатора встановлено, що зупинка сталася через активацію стандартного механізму безпеки. За його словами, відеооператор американської делегації, рухаючись з протилежного боку ескалатора, "можливо, ненавмисно активував цю функцію".
Момент, коли Меланія Трамп утримує рівновагу на зупиненому ескалаторі, швидко розлетівся у соціальних мережах. Інцидент привернув увагу не лише під час Генеральної Асамблеї ООН, але й на приватній зустрічі Дональда Трампа з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем. Сам Трамп коментував ситуацію, зазначивши, що обидві у добрій фізичній формі і змогли втримати рівновагу.
Нагадаємо
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.