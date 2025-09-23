$41.380.13
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09
Камери спіймали: Навроцький на полях Генасамблеї ООН, ймовірно, вжив "снюс"

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький привернув увагу на Генасамблеї ООН, коли камери зафіксували його з пакетом, схожим на снюс. Відео миттєво поширилося мережею, спричинивши бурхливу дискусію.

Камери спіймали: Навроцький на полях Генасамблеї ООН, ймовірно, вжив "снюс"

Президент Польщі Кароль Навроцький знову опинився у центрі скандалу. Під час Генеральної Асамблеї ООН камери зафіксували момент, коли він, імовірно, скористався "снюсом" прямо на офіційному заході. Відео швидко розлетілося мережею, викликавши хвилю обговорень у соцмережах, пише УНН.

Деталі

На поширених кадрах видно, як один із помічників передає Навроцькому невеликий пакетик. Політик бере його й непомітно кладе під губу, що дало підстави користувачам мережі говорити про використання "снюсу" – різновиду бездимного тютюну.

Цей інцидент лише підсилив увагу до чуток навколо президента. Раніше Навроцького вже критикували через дивну поведінку на теледебатах: тоді він прикривав обличчя рукою, а іншою торкався до рота, що породило підозри щодо залежності. Польські медіа тоді писали, що він звертався до нікотинових засобів.

Деякі польські політики вже прокоментували інцидент.

Кожна людина, яка має залежність від тютюну, може витримати кілька годин без нього. Пан Кароль Навроцький не здатний витримати навіть годину без цієї речовини 

– написав на своїй сторінці в соцмережі Х польський політик Роман Гертих.

Президент Польщі Навроцький може зустрітися з Трампом та Зеленським на Генасамблеї ООН - ЗМІ19.09.25, 05:52 • 4050 переглядiв

Степан Гафтко

Генеральна Асамблея ООН
Кароль Навроцький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Польща