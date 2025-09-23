Камеры поймали: Навроцкий на полях Генассамблеи ООН, вероятно, употребил "снюс"
Президент Польши Кароль Навроцкий привлек внимание на Генассамблее ООН, когда камеры зафиксировали его с пакетом, похожим на снюс. Видео мгновенно распространилось по сети, вызвав бурную дискуссию.
Детали
На распространенных кадрах видно, как один из помощников передает Навроцкому небольшой пакетик. Политик берет его и незаметно кладет под губу, что дало основания пользователям сети говорить об использовании "снюса" – разновидности бездымного табака.
Этот инцидент лишь усилил внимание к слухам вокруг президента. Ранее Навроцкого уже критиковали из-за странного поведения на теледебатах: тогда он прикрывал лицо рукой, а другой касался рта, что породило подозрения относительно зависимости. Польские медиа тогда писали, что он обращался к никотиновым средствам.
Некоторые польские политики уже прокомментировали инцидент.
Каждый человек, имеющий зависимость от табака, может выдержать несколько часов без него. Господин Кароль Навроцкий не способен выдержать даже час без этого вещества
