18:09 • 2490 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 5182 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 11653 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 28875 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 21813 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 50954 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40120 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37743 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50482 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 50303 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
Камеры поймали: Навроцкий на полях Генассамблеи ООН, вероятно, употребил "снюс"

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий привлек внимание на Генассамблее ООН, когда камеры зафиксировали его с пакетом, похожим на снюс. Видео мгновенно распространилось по сети, вызвав бурную дискуссию.

Камеры поймали: Навроцкий на полях Генассамблеи ООН, вероятно, употребил "снюс"

Президент Польши Кароль Навроцкий снова оказался в центре скандала. Во время Генеральной Ассамблеи ООН камеры зафиксировали момент, когда он, вероятно, воспользовался "снюсом" прямо на официальном мероприятии. Видео быстро разлетелось по сети, вызвав волну обсуждений в соцсетях, пишет УНН.

Детали

На распространенных кадрах видно, как один из помощников передает Навроцкому небольшой пакетик. Политик берет его и незаметно кладет под губу, что дало основания пользователям сети говорить об использовании "снюса" – разновидности бездымного табака.

Этот инцидент лишь усилил внимание к слухам вокруг президента. Ранее Навроцкого уже критиковали из-за странного поведения на теледебатах: тогда он прикрывал лицо рукой, а другой касался рта, что породило подозрения относительно зависимости. Польские медиа тогда писали, что он обращался к никотиновым средствам.

Некоторые польские политики уже прокомментировали инцидент.

Каждый человек, имеющий зависимость от табака, может выдержать несколько часов без него. Господин Кароль Навроцкий не способен выдержать даже час без этого вещества 

– написал на своей странице в соцсети Х польский политик Роман Гертых.

Президент Польши Навроцкий может встретиться с Трампом и Зеленским на Генассамблее ООН - СМИ19.09.25, 05:52 • 4051 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Кароль Навроцкий
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Польша