Секретная служба США расследует остановку эскалатора с Меланией Трамп в штаб-квартире ООН

Инцидент с остановкой эскалатора, на котором поднималась первая леди Мелания Трамп и президент США в штаб-квартире ООН, стал поводом для расследования Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время визита в Нью-Йорк первая леди США Мелания Трамп попала в неприятную ситуацию: эскалатор, на который она ступила в штаб-квартире ООН, неожиданно остановился.

По сообщению ООН, это могло произойти из-за срабатывания встроенного механизма безопасности, вероятно, активированного случайно членом американской делегации.

Я знаю, что у нас есть люди, в том числе Секретная служба США, которые расследуют это, чтобы попытаться докопаться до сути, и если мы обнаружим, что это были сотрудники ООН, которые намеренно пытались подставить, буквально подставить президента и первую леди Соединенных Штатов, то лучше, чтобы эти люди были ответственны, и я лично этим займусь