Эксклюзив
07:25 • 630 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1718 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 2260 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19294 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37717 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31849 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30440 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59577 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28740 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 65030 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Секретная служба США расследует остановку эскалатора с Меланией Трамп в штаб-квартире ООН

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Секретная служба США расследует инцидент с остановкой эскалатора, на котором поднималась Мелания Трамп в штаб-квартире ООН. По предварительным данным, причиной срабатывания механизма безопасности мог стать видеооператор американской делегации.

Секретная служба США расследует остановку эскалатора с Меланией Трамп в штаб-квартире ООН

Инцидент с остановкой эскалатора, на котором поднималась первая леди Мелания Трамп и президент США в штаб-квартире ООН, стал поводом для расследования Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время визита в Нью-Йорк первая леди США Мелания Трамп попала в неприятную ситуацию: эскалатор, на который она ступила в штаб-квартире ООН, неожиданно остановился. 

По сообщению ООН, это могло произойти из-за срабатывания встроенного механизма безопасности, вероятно, активированного случайно членом американской делегации.

Я знаю, что у нас есть люди, в том числе Секретная служба США, которые расследуют это, чтобы попытаться докопаться до сути, и если мы обнаружим, что это были сотрудники ООН, которые намеренно пытались подставить, буквально подставить президента и первую леди Соединенных Штатов, то лучше, чтобы эти люди были ответственны, и я лично этим займусь 

– заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в эфире Fox News.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что после проверки центрального процессорного блока эскалатора установлено, что остановка произошла из-за активации стандартного механизма безопасности. По его словам, видеооператор американской делегации, двигаясь с противоположной стороны эскалатора, "возможно, непреднамеренно активировал эту функцию".

Камеры поймали: Навроцкий на полях Генассамблеи ООН, вероятно, употребил "снюс"23.09.25, 21:21 • 3272 просмотра

Момент, когда Мелания Трамп удерживает равновесие на остановившемся эскалаторе, быстро разлетелся в социальных сетях. Инцидент привлек внимание не только во время Генеральной Ассамблеи ООН, но и на частной встрече Дональда Трампа с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Сам Трамп комментировал ситуацию, отметив, что обе в хорошей физической форме и смогли удержать равновесие.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Каролин Ливитт
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Антониу Гутерриш
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты