Секретная служба США расследует остановку эскалатора с Меланией Трамп в штаб-квартире ООН
Киев • УНН
Секретная служба США расследует инцидент с остановкой эскалатора, на котором поднималась Мелания Трамп в штаб-квартире ООН. По предварительным данным, причиной срабатывания механизма безопасности мог стать видеооператор американской делегации.
Инцидент с остановкой эскалатора, на котором поднималась первая леди Мелания Трамп и президент США в штаб-квартире ООН, стал поводом для расследования Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время визита в Нью-Йорк первая леди США Мелания Трамп попала в неприятную ситуацию: эскалатор, на который она ступила в штаб-квартире ООН, неожиданно остановился.
По сообщению ООН, это могло произойти из-за срабатывания встроенного механизма безопасности, вероятно, активированного случайно членом американской делегации.
Я знаю, что у нас есть люди, в том числе Секретная служба США, которые расследуют это, чтобы попытаться докопаться до сути, и если мы обнаружим, что это были сотрудники ООН, которые намеренно пытались подставить, буквально подставить президента и первую леди Соединенных Штатов, то лучше, чтобы эти люди были ответственны, и я лично этим займусь
Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что после проверки центрального процессорного блока эскалатора установлено, что остановка произошла из-за активации стандартного механизма безопасности. По его словам, видеооператор американской делегации, двигаясь с противоположной стороны эскалатора, "возможно, непреднамеренно активировал эту функцию".
Момент, когда Мелания Трамп удерживает равновесие на остановившемся эскалаторе, быстро разлетелся в социальных сетях. Инцидент привлек внимание не только во время Генеральной Ассамблеи ООН, но и на частной встрече Дональда Трампа с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Сам Трамп комментировал ситуацию, отметив, что обе в хорошей физической форме и смогли удержать равновесие.
Напомним
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.