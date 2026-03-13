СБУ: затримано агента рф, який готував удар по командиру Третього армійського корпусу

Служба безпеки України повідомила, що затримала агента рф, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу, пише УНН.

З березня 2025 року командир Третього армійського корпусу - бригадний генерал Андрій Білецький.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробам рф ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій - повідомили у СБУ.

За даними СБУ, "щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області".

"Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл", - розповіли у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, спрацювали на випередження і викрили російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

"На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами", - повідомили у спецслужбі.

За матеріалами справи, "фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф". Для конспірації зв’язку з ворогом агент, як вказано, регулярно видаляв повідомлення з листування.

Слідчі СБУ повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна - вказали у СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

"Крота" гру рф затримали в одному з підрозділів ЗСУ на Харківщині, "зливав" позиції - СБУ