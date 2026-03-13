СБУ: затримано агента рф, який готував удар по командиру Третього армійського корпусу

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 19468 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 50353 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 46735 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 69632 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 37395 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 25023 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20319 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23623 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40393 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50306 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
46%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 34351 перегляди
Зустріч президентів Колумбії та Венесуели скасували після розмови з Трампом13 березня, 00:19 • 6140 перегляди
Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована13 березня, 01:34 • 4352 перегляди
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 5086 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 10656 перегляди
Публікації
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 10828 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 69632 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 40660 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 36082 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 64634 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Музикант
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21949 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21942 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 20408 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 36493 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 55249 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
TikTok

СБУ: затримано агента рф, який готував удар по командиру Третього армійського корпусу

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Військова контррозвідка викрила оператора БпЛА, що передавав ворогу дані про переміщення командира. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за держзраду.

СБУ: затримано агента рф, який готував удар по командиру Третього армійського корпусу

Служба безпеки України повідомила, що затримала агента рф, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу, пише УНН.

З березня 2025 року командир Третього армійського корпусу - бригадний генерал Андрій Білецький.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробам рф ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій

- повідомили у СБУ.

За даними СБУ, "щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області".

"Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл", - розповіли у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, спрацювали на випередження і викрили російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

"На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами", - повідомили у спецслужбі.

За матеріалами справи, "фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф". Для конспірації зв’язку з ворогом агент, як вказано, регулярно видаляв повідомлення з листування.

Слідчі СБУ повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

- вказали у СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

"Крота" гру рф затримали в одному з підрозділів ЗСУ на Харківщині, "зливав" позиції - СБУ10.02.26, 12:57 • 4015 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Андрій Білецький
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Збройні сили України