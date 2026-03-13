СБУ: задержан агент рф, готовивший удар по командиру Третьего армейского корпуса

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента рф, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса, пишет УНН.

С марта 2025 года командир Третьего армейского корпуса — бригадный генерал Андрей Билецкий.

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Командующего Силами беспилотных систем ВСУ предотвратила попытки рф ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны. По результатам упреждающих действий задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, "чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбисты завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области".

"Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе. Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были поэтапно задокументированы его контакты с рашистами и обезопасены локации соответствующих Сил обороны.

"На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он держал связь с оккупантами", - сообщили в спецслужбе.

По материалам дела, "фигурант был завербован российскими спецслужбистами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на рф". Для конспирации связи с врагом агент, как указано, регулярно удалял сообщения из переписки.

Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества - указали в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

"Крота" гру рф задержали в одном из подразделений ВСУ в Харьковской области, "сливал" позиции - СБУ