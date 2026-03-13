$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 20058 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 52123 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 48004 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71523 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38421 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25504 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20659 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23683 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40436 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50367 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

СБУ: задержан агент рф, готовивший удар по командиру Третьего армейского корпуса

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Военная контрразведка разоблачила оператора БпЛА, передававшего врагу данные о перемещении командира. Предателю грозит пожизненное заключение за госизмену.

СБУ: задержан агент рф, готовивший удар по командиру Третьего армейского корпуса

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента рф, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса, пишет УНН.

С марта 2025 года командир Третьего армейского корпуса — бригадный генерал Андрей Билецкий.

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Командующего Силами беспилотных систем ВСУ предотвратила попытки рф ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны. По результатам упреждающих действий задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий

- сообщили в СБУ.

По данным СБУ, "чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбисты завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области".

"Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе. Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были поэтапно задокументированы его контакты с рашистами и обезопасены локации соответствующих Сил обороны.

"На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он держал связь с оккупантами", - сообщили в спецслужбе.

По материалам дела, "фигурант был завербован российскими спецслужбистами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на рф". Для конспирации связи с врагом агент, как указано, регулярно удалял сообщения из переписки.

Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

- указали в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

"Крота" гру рф задержали в одном из подразделений ВСУ в Харьковской области, "сливал" позиции - СБУ10.02.26, 12:57 • 4015 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Андрей Билецкий
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины