Санкції суттєво обмежили геополітичний вплив росії в Латинській Америці – розвідка
Київ • УНН
Міжнародні санкції після вторгнення в Україну істотно послабили позиції москви в Латинській Америці. Військово-технічне співробітництво різко впало, а Іран та Китай активізували свій вплив у регіоні.
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє
Деталі
За даними розвідки, реалізація так званої "Доктрини Примакова", яка передбачала активізацію співпраці з країнами регіону, нині обмежується переважно символічними дипломатичними жестами – обмінами делегаціями, студентськими програмами та контактами другого рівня. Основними партнерами кремля залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела, чиї зв’язки з росією ґрунтуються ще на радянській спадщині.
Окремо наголошується на різкому падінні військово-технічного співробітництва.
Росія роками постачала озброєння радянського зразка, однак війна в Україні суттєво виснажила її арсенали, і в останні роки масштабних поставок не зафіксовано
На фоні ослаблення впливу москви активізувалися інші гравці – Іран та Китай. Іран нарощує постачання озброєнь, тоді як Китай розширює науково-військову взаємодію та зміцнює стратегічні відносини з країнами Латинської Америки.
