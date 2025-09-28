Санкции существенно ограничили геополитическое влияние России в Латинской Америке – разведка
Киев • УНН
Международные санкции после вторжения в Украину существенно ослабили позиции Москвы в Латинской Америке. Военно-техническое сотрудничество резко упало, а Иран и Китай активизировали свое влияние в регионе.
Служба внешней разведки Украины сообщает, что международные санкции против России, введенные после ее полномасштабного вторжения в Украину, ощутимо ослабили позиции Москвы в Латинской Америке, передает УНН.
Подробности
По данным разведки, реализация так называемой "Доктрины Примакова", которая предусматривала активизацию сотрудничества со странами региона, ныне ограничивается преимущественно символическими дипломатическими жестами – обменами делегациями, студенческими программами и контактами второго уровня. Основными партнерами Кремля остаются Куба, Никарагуа и Венесуэла, чьи связи с Россией основываются еще на советском наследии.
Отдельно отмечается резкое падение военно-технического сотрудничества.
Россия годами поставляла вооружение советского образца, однако война в Украине существенно истощила ее арсеналы, и в последние годы масштабных поставок не зафиксировано
На фоне ослабления влияния Москвы активизировались другие игроки – Иран и Китай. Иран наращивает поставки вооружений, тогда как Китай расширяет научно-военное взаимодействие и укрепляет стратегические отношения со странами Латинской Америки.
