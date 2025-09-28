$41.490.00
Эксклюзив
08:59 • 12022 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 18847 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 15242 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 18975 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46445 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64743 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 80889 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133323 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55091 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47502 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
публикации
Эксклюзивы
Санкции существенно ограничили геополитическое влияние России в Латинской Америке – разведка

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Международные санкции после вторжения в Украину существенно ослабили позиции Москвы в Латинской Америке. Военно-техническое сотрудничество резко упало, а Иран и Китай активизировали свое влияние в регионе.

Санкции существенно ограничили геополитическое влияние России в Латинской Америке – разведка

Служба внешней разведки Украины сообщает, что международные санкции против России, введенные после ее полномасштабного вторжения в Украину, ощутимо ослабили позиции Москвы в Латинской Америке, передает УНН.

Подробности

По данным разведки, реализация так называемой "Доктрины Примакова", которая предусматривала активизацию сотрудничества со странами региона, ныне ограничивается преимущественно символическими дипломатическими жестами – обменами делегациями, студенческими программами и контактами второго уровня. Основными партнерами Кремля остаются Куба, Никарагуа и Венесуэла, чьи связи с Россией основываются еще на советском наследии.

Послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против рф, Словакия пока блокирует - СМИ26.09.25, 14:48 • 2822 просмотра

Отдельно отмечается резкое падение военно-технического сотрудничества. 

Россия годами поставляла вооружение советского образца, однако война в Украине существенно истощила ее арсеналы, и в последние годы масштабных поставок не зафиксировано

– отмечают в СВР. 

На фоне ослабления влияния Москвы активизировались другие игроки – Иран и Китай. Иран наращивает поставки вооружений, тогда как Китай расширяет научно-военное взаимодействие и укрепляет стратегические отношения со странами Латинской Америки.

Politico: Еврокомиссия представила предложение о кредите с использованием российских средств на €140 млрд для Украины26.09.25, 12:37 • 2124 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Куба
Служба внешней разведки Украины
Европейская комиссия
Венесуэла
Европейский Союз
Словакия
Китай
Украина
Иран