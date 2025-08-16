$41.450.00
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Президенти США та росії провели саміт на Алясці для обговорення війни в Україні. Сторони не досягли фінальної угоди.

Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Фото: Sergey Bobylev/Sputnik/Pool via Reuters

У п’ятницю, 15 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін провели саміт на Алясці, під час якого обговорювали припинення війни в Україні. Які наслідки матиме для нашої держави ця подія та чи призведе вона до завершення війни - кореспонденту УНН розповів директор Українського інституту політики політолог Руслан Бортник.

Трамп і путін не уклали угоди

Як ми бачимо – нема санкцій, які Трамп анонсував проти путіна і росії, якщо переговори проваляться. Значить вони не провалились. Нема цих санкцій, але і нема зняття санкцій з росії. Це означає, що якоїсь фінальної угоди не досягнуто. Також ми бачимо, що Трамп відмовився від ідеї про перемир’я на користь ідеї повноцінного миру. Бачимо також, що вирішується майбутнє зустрічі між Зеленським і путіним

- пояснив Бортник.

Політолог додав, що загалом можна окреслити два основних результати цієї зустрічі. Першим з них є те, що США та росія дійшли часткової згоди. З іншого боку – вони не уклали жодної угоди в обхід України та Європи.

"Два кочових результати є з цієї зустрічі. Перший – це те, що росія і США явно, частково і принципово порозумілися. Але вони не могли укласти жодної угоди, оскільки угода передбачає присутність усіх сторін за столом. А України та Європа були відсутні за столом. Трампу було б незручно і токсично з точки зору політичної репутації укладати угоду про Україну без України. Але вони частково порозумілися", - зазначив експерт.

“Тріумф путіна, але без миру для України”: як західна преса реагує на переговори на Алясці 16.08.25, 12:56 • 2512 переглядiв

Мир замість перемир’я

Другим важливим аспектом Бортник назвав той факт, що Трамп відмовився від ідеї перемир’я і заговорив про повноцінний мир. При цьому він покладає тепер на Україну та Європу більше відповідальності щодо втілення цих намірів.

"Трамп тепер покладає більше відповідальності на Зеленського, Україну, Європу за подальший успіх чи провал переговорів. Про це він прямо заявив у своєму інтерв’ю Fox News. Йдеться вже про переговори не про перемир’я, на чому наполягала Україна та Європейські союзники, а про переговори про повноцінний мир, який передбачатиме геополітичні, довгострокові баланси, який передбачатиме врегулювання низки стратегічних безпекових питань. Це стосуватиметься і росії, і України, починаючи з гарантій безпеки та закінчуючи питанням чисельності збройних сил, територіального контролю та всього іншого", - наголосив Бортник.

Трамп відстоює свої інтереси

Також Руслан Бортник підкреслив, що Трамп переслідує передусім свої національні інтереси, але на даному етапі вони співпадають із стратегічними інтересами України.

"Трамп відстоює свої національні інтереси. Тиск України і Європи на Трампа відчутний. Саме він призвів до того, що формальної угоди путін і Трамп укласти не змогли, але про багато що домовилися. Трамп намагається зупинити війну, яка має негативний для України тренд. З цієї позиції, я вважаю, позиція Трампа збігається із стратегічними інтересами української держави і народу", - сказав Бортник.

Наостанок політолог підкреслив, що продовження такої війни в умовах відсутності допомоги з боку США, а лише продаж озброєнь, призведе до нових катастроф, до потенційного погіршення військового, політичного та соціально економічного становища, а також до ще більш складних переговорів про мир.

Трамп у розмові з Зеленським і європейськими лідерами розкрив незмінні вимоги путіна щодо Донбасу - Bloomberg16.08.25, 12:45 • 3254 перегляди

Павло Зінченко

