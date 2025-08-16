$41.450.00
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины

Киев • УНН

 4554 просмотра

Президенты США и россии провели саммит на Аляске для обсуждения войны в Украине. Стороны не достигли финального соглашения.

Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
Фото: Сергей Бобылев/Sputnik/Pool via Reuters

В пятницу, 15 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин провели саммит на Аляске, во время которого обсуждали прекращение войны в Украине. Какие последствия будет иметь для нашего государства это событие и приведет ли оно к завершению войны - корреспонденту УНН рассказал директор Украинского института политики политолог Руслан Бортник.

Трамп и Путин не заключили соглашения

Как мы видим – нет санкций, которые Трамп анонсировал против путина и россии, если переговоры провалятся. Значит, они не провалились. Нет этих санкций, но и нет снятия санкций с россии. Это означает, что какого-то финального соглашения не достигнуто. Также мы видим, что трамп отказался от идеи о перемирии в пользу идеи полноценного мира. Видим также, что решается будущее встречи между Зеленским и путиным

- пояснил Бортник.

Политолог добавил, что в целом можно обозначить два основных результата этой встречи. Первым из них является то, что США и россия пришли к частичному согласию. С другой стороны – они не заключили никакого соглашения в обход Украины и Европы.

"Два кочевых результата есть с этой встречи. Первый – это то, что россия и США явно, частично и принципиально нашли общий язык. Но они не могли заключить никакого соглашения, поскольку соглашение предусматривает присутствие всех сторон за столом. А Украина и Европа отсутствовали за столом. Трампу было бы неудобно и токсично с точки зрения политической репутации заключать соглашение об Украине без Украины. Но они частично нашли общий язык", - отметил эксперт.

Мир вместо перемирия

Вторым важным аспектом Бортник назвал тот факт, что Трамп отказался от идеи перемирия и заговорил о полноценном мире. При этом он возлагает теперь на Украину и Европу больше ответственности по воплощению этих намерений.

"Трамп теперь возлагает больше ответственности на Зеленского, Украину, Европу за дальнейший успех или провал переговоров. Об этом он прямо заявил в своем интервью Fox News. Речь идет уже о переговорах не о перемирии, на чем настаивала Украина и Европейские союзники, а о переговорах о полноценном мире, который будет предусматривать геополитические, долгосрочные балансы, который будет предусматривать урегулирование ряда стратегических вопросов безопасности. Это будет касаться и россии, и Украины, начиная с гарантий безопасности и заканчивая вопросом численности вооруженных сил, территориального контроля и всего остального", - подчеркнул Бортник.

Трамп отстаивает свои интересы

Также Руслан Бортник подчеркнул, что Трамп преследует прежде всего свои национальные интересы, но на данном этапе они совпадают со стратегическими интересами Украины.

"Трамп отстаивает свои национальные интересы. Давление Украины и Европы на Трампа ощутимо. Именно оно привело к тому, что формального соглашения путин и Трамп заключить не смогли, но о многом договорились. Трамп пытается остановить войну, которая имеет негативный для Украины тренд. С этой позиции, я считаю, позиция Трампа совпадает со стратегическими интересами украинского государства и народа", - сказал Бортник.

Напоследок политолог подчеркнул, что продолжение такой войны в условиях отсутствия помощи со стороны США, а лишь продажа вооружений, приведет к новым катастрофам, к потенциальному ухудшению военного, политического и социально-экономического положения, а также к еще более сложным переговорам о мире.

Павел Зинченко

