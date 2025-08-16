$41.450.00
Лідери ЄС зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 8250 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 19925 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 134389 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 145683 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 104395 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 96738 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 83528 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 125326 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 233261 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
"Тріумф путіна, але без миру для України": як західна преса реагує на переговори на Алясці

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Провідні західні медіа визнали «тріумф Путіна на Алясці» та «теплу зустріч» з Трампом. Переговори завершилися без угоди щодо України та припинення вогню.

“Тріумф путіна, але без миру для України”: як західна преса реагує на переговори на Алясці

Провідні західні медіа відреагували на зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента США Дональда Трампа на Алясці. Зокрема, ЗМІ визнають "тріумф путіна на Алясці", а також "теплу зустріч лідерів", пише УНН.

Деталі

Трамп і путін продемонстрували дружбу, але не досягли угоди

- вийшла сьогодні стаття з таким заголовком на The New York Times.

The Washington Post написало:

Трамп і путін переривають саміт без угоди щодо України, оскільки переговори завершуються достроково

На POLITICO вийшло дві статті з заголовками:

Незважаючи на розгортання червоної доріжки, між Трампом і путіним не було досягнуто жодної угоди" та "Тріумф путіна на Алясці

"Трамп розстелив червону доріжку для путіна. Натомість отримав мало", - написало The Wall Street Journal.

Financial Times написало, що "Трамп не зміг домогтися угоди з Україною на саміті з путіним в Алясці".

"Війна в Україні: Дональд Трамп не зміг домогтися від володимира путіна припинення вогню", - написало Le Monde.

Трамп-путін, три години переговорів, але перемир'я в Україні не настає: "Угоди немає". І цар попереджає Європу: "Не заважайте нам

Павло Башинський

