“Тріумф путіна, але без миру для України”: як західна преса реагує на переговори на Алясці
Київ • УНН
Провідні західні медіа визнали «тріумф Путіна на Алясці» та «теплу зустріч» з Трампом. Переговори завершилися без угоди щодо України та припинення вогню.
Провідні західні медіа відреагували на зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента США Дональда Трампа на Алясці. Зокрема, ЗМІ визнають "тріумф путіна на Алясці", а також "теплу зустріч лідерів", пише УНН.
Деталі
Трамп і путін продемонстрували дружбу, але не досягли угоди
The Washington Post написало:
Трамп і путін переривають саміт без угоди щодо України, оскільки переговори завершуються достроково
На POLITICO вийшло дві статті з заголовками:
Незважаючи на розгортання червоної доріжки, між Трампом і путіним не було досягнуто жодної угоди" та "Тріумф путіна на Алясці
"Трамп розстелив червону доріжку для путіна. Натомість отримав мало", - написало The Wall Street Journal.
Financial Times написало, що "Трамп не зміг домогтися угоди з Україною на саміті з путіним в Алясці".
"Війна в Україні: Дональд Трамп не зміг домогтися від володимира путіна припинення вогню", - написало Le Monde.
Трамп-путін, три години переговорів, але перемир'я в Україні не настає: "Угоди немає". І цар попереджає Європу: "Не заважайте нам