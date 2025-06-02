Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 27943 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 81541 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 119552 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 68294 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 151810 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 143945 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 118915 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 107620 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 106967 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 126340 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
71%
752мм
Популярнi новини

Племінниця засновника Цирку Кобзов загинула під час виступу в Таїланді

1 червня, 15:06 • 50565 перегляди

Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів у Стамбулі: повний список

1 червня, 15:29 • 5854 перегляди

Трамп знав про операцію "Павутина" чи ні? У ЗМІ США озвучили суперечливу інформацію

1 червня, 16:19 • 5090 перегляди

Атака дронів: у рф заявили про загоряння авіатехніки в п'яти областях

1 червня, 17:23 • 9332 перегляди

На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця, знімаючи знущання на відео: деталі

1 червня, 17:53 • 10586 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 151809 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 227178 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 243272 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 249722 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 348472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Василь Малюк

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Дніпропетровська область

Сумська область

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 72471 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 143944 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 100018 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 132419 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 115136 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

«Калібр» (сімейство ракет)

Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Держдеп США підтвердив, що розмова Рубіо з Лавровим відбулась на прохання Росії. Обговорили переговори в Стамбулі та досягнення міцного миру.

Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки повідомили, що телефонна розмова глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо ввечері 01 червня відбулася на прохання рф. Про це інформує УНН з посиланням на заяву речниці Держдепу США Теммі Брюс.

Державний секретар Марко Рубіо сьогодні провів розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим на прохання Росії

- йдеться у дописі.

"Секретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру", - заявила Теммі Брюс.

Нагадаємо

У неділю, 01 червня, глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провели телефонну розмову, в якій обговорили ситуацію в Україні. Зазначається, що Рубіо висловив Лаврову співчуття у зв'язку з жертвами в результаті підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях. Також під час розмови йшлося про "плани поновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня".

У неділю, 01 червня о 20:25 (за Київським часом) російські ЗМІ у Telegram повідомили, що у Стамбулі приземлився літак з російською делегацією, опублікувавши відповідне відео.

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі. 

Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Українська делегація представить на переговорах у Стамбулі дорожню карту миру, яка включає припинення вогню на 30 днів, обмін полоненими та зустріч Зеленського з путіним. Умови України включають відсутність обмежень на військову міць та репарації.

росія досі не передала обіцяний "меморандум" щодо переговорів жодній зі сторін, водночас здійснюючи масовані повітряні атаки по Україні. Сибіга наголосив на відсутності реальних кроків до миру з боку рф.

Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме рф на переговорах в Стамбулі02.06.25, 01:12 • 740 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Державний департамент США
Збройні сили України
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9