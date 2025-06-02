Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки повідомили, що телефонна розмова глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо ввечері 01 червня відбулася на прохання рф. Про це інформує УНН з посиланням на заяву речниці Держдепу США Теммі Брюс.

Державний секретар Марко Рубіо сьогодні провів розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим на прохання Росії - йдеться у дописі.

"Секретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру", - заявила Теммі Брюс.

Нагадаємо

У неділю, 01 червня, глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провели телефонну розмову, в якій обговорили ситуацію в Україні. Зазначається, що Рубіо висловив Лаврову співчуття у зв'язку з жертвами в результаті підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях. Також під час розмови йшлося про "плани поновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня".

У неділю, 01 червня о 20:25 (за Київським часом) російські ЗМІ у Telegram повідомили, що у Стамбулі приземлився літак з російською делегацією, опублікувавши відповідне відео.

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі.

Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Українська делегація представить на переговорах у Стамбулі дорожню карту миру, яка включає припинення вогню на 30 днів, обмін полоненими та зустріч Зеленського з путіним. Умови України включають відсутність обмежень на військову міць та репарації.

росія досі не передала обіцяний "меморандум" щодо переговорів жодній зі сторін, водночас здійснюючи масовані повітряні атаки по Україні. Сибіга наголосив на відсутності реальних кроків до миру з боку рф.

Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме рф на переговорах в Стамбулі