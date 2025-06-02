Разговор Рубио и Лаврова состоялся по запросу рф - Госдепартамент США

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки сообщили, что телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио вечером 01 июня состоялся по просьбе рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Темми Брюс.

Государственный секретарь Марко Рубио сегодня провел разговор с министром иностранных дел России Лавровым по просьбе России - говорится в заметке.

"Секретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - заявила Темми Брюс.

Напомним

В воскресенье, 01 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине. Отмечается, что Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Также во время разговора речь шла о "планах возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня".

В воскресенье, 01 июня в 20:25 (по Киевскому времени) российские СМИ в Telegram сообщили, что в Стамбуле приземлился самолет с российской делегацией, опубликовав соответствующее видео.

По данным росСМИ, встреча делегаций Украины и россии состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.

Украинская делегация представит на переговорах в Стамбуле дорожную карту мира, которая включает прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и встречу Зеленского с путиным. Условия Украины включают отсутствие ограничений на военную мощь и репарации.

россия до сих пор не передала обещанный "меморандум" по переговорам ни одной из сторон, в то же время осуществляя массированные воздушные атаки по Украине. Сибига отметил отсутствие реальных шагов к миру со стороны рф.

Зеленский раскрыл, что Украина будет предлагать рф на переговорах в Стамбуле