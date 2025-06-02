Рубіо та Лавров провели телефонну розмову перед переговорами у Стамбулі: подробиці
Київ • УНН
Глава МЗС РФ і держсекретар США провели телефонну розмову щодо війни в Україні. Також обговорювалися плани поновлення переговорів у Стамбулі.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо ввечері 01 червня провели телефонну розмову, в якій обговорили ситуацію в Україні. Про це інформує росЗМІ з посиланням на Міністерство закордонних справ рф, передає УНН.
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Зазначається, що Сергій Лавров і Марко Рубіо під час телефонної розмови говорили про війну в Україні, зокрема про переговори у Стамбулі 02 червня.
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Як пише росЗМІ, Рубіо висловив Лаврову співчуття у зв'язку з жертвами в результаті підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях.
Також під час розмови йшлося про "плани поновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня".
Держдеп США поки не повідомляє про розмову.
Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною01.06.25, 20:29 • 2422 перегляди