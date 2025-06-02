Рубио и Лавров провели телефонный разговор перед переговорами в Стамбуле: подробности
Киев • УНН
Глава МИД РФ и госсекретарь США провели телефонный разговор по поводу войны в Украине. Также обсуждались планы возобновления переговоров в Стамбуле.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вечером 01 июня провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине. Об этом информирует росСМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел рф, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Сергей Лавров и Марко Рубио во время телефонного разговора говорили о войне в Украине, в частности о переговорах в Стамбуле 02 июня.
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Как пишет росСМИ, Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
Также во время разговора речь шла о "планах возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня".
Госдеп США пока не сообщает о разговоре.
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