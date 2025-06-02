Рубио и Лавров провели телефонный разговор перед переговорами в Стамбуле: подробности

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вечером 01 июня провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине. Об этом информирует росСМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел рф, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Сергей Лавров и Марко Рубио во время телефонного разговора говорили о войне в Украине, в частности о переговорах в Стамбуле 02 июня.

Лавров обсудил с Рубио по телефону ситуацию, связанную с украинским кризисом, заявили в МИД РФ - говорится в заметке.

Как пишет росСМИ, Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Также во время разговора речь шла о "планах возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня".

Госдеп США пока не сообщает о разговоре.

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной