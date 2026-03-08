$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 25311 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 65395 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 36967 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 38433 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 55452 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 59561 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67106 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45487 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 92668 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30964 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
росія атакувала Україну 117 БПЛА та 2 балістичними ракетами - збито 98 дронів

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Сили ППО збили та подавили 98 ворожих безпілотників у різних регіонах. Зафіксовано влучання двох ракет Іскандер-М та 19 дронів на 11 локаціях.

росія атакувала Україну 117 БПЛА та 2 балістичними ракетами - збито 98 дронів

У ніч на 8 березня росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 117 безпілотниками різних типів. Станом на ранок сили протиповітряної оборони збили або подавили 98 ворожих БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У ніч на 08 березня (з 19:00 07 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із ростовської та воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: брянськ, курськ, орел, приморсько-ахтарськ, міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них - "шахеди"

 - йдеться у дописі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

- наголошується у дописі.

Крім того, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Нагадаємо

У місті армавір після вибухів спалахнула нафтобаза Південної нафтової компанії. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та атаку безпілотників.

Алла Кіосак

