росія атакувала Україну 117 БПЛА та 2 балістичними ракетами - збито 98 дронів
Київ • УНН
Сили ППО збили та подавили 98 ворожих безпілотників у різних регіонах. Зафіксовано влучання двох ракет Іскандер-М та 19 дронів на 11 локаціях.
У ніч на 8 березня росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 117 безпілотниками різних типів. Станом на ранок сили протиповітряної оборони збили або подавили 98 ворожих БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
У ніч на 08 березня (з 19:00 07 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із ростовської та воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: брянськ, курськ, орел, приморсько-ахтарськ, міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них - "шахеди"
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Крім того, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Нагадаємо
У місті армавір після вибухів спалахнула нафтобаза Південної нафтової компанії. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та атаку безпілотників.