россия атаковала Украину 117 БПЛА и 2 баллистическими ракетами - сбито 98 дронов

В ночь на 8 марта россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 117 беспилотниками разных типов. По состоянию на утро силы противовоздушной обороны сбили или подавили 98 вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

В ночь на 08 марта (с 19:00 07 марта) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М (пуски из ростовской и воронежской областей - рф), а также 117 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: брянск, курск, орел, приморско-ахтарск, миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 70 из них - "шахеды" - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны - отмечается в сообщении.

Кроме того, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 11 локациях.

Напомним

В городе армавир после взрывов загорелась нефтебаза Южной нефтяной компании. Местные жители сообщали о работе ПВО и атаке беспилотников.