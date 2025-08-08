російський завод з виробництва бомб придбав західне обладнання в обхід накладених санкцій - Reuters

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 9994 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 18428 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 19329 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71940 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 59051 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 119479 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114312 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96931 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146820 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75173 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
64%
756мм
Популярнi новини
Ворожий дрон атакував Харків: пожежа на цивільному підприємстві7 серпня, 21:13 • 7878 перегляди
"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною7 серпня, 21:18 • 12511 перегляди
росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф7 серпня, 21:56 • 13573 перегляди
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 12076 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію02:28 • 15782 перегляди
Публікації
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 10009 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 18447 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71959 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 83276 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 103507 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 124501 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 141709 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 150023 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 140684 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 150771 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
Truth Social
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

російський завод з виробництва бомб придбав західне обладнання в обхід накладених санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Державний виробник вибухівки в росії придбав обладнання Siemens через посередника, що закуповує технології в китайських оптовиків. Це дозволило розширити виробництво, незважаючи на західні санкції.

російський завод з виробництва бомб придбав західне обладнання в обхід накладених санкцій - Reuters

В росії державний виробник вибухових речовин обійшов західні санкції, придбавши обладнання німецького Siemens, який імпортує технології з Китаю. Придбання обладнання Siemens, необхідного для автоматизації машин на Бійському олеумному заводі (BOZ) у південному Сибіру, було здійснено через російського посередника, який закуповує промислові технології у китайських оптовиків та перепродавців, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Придбання обладнання демонструє, як російські військові фірми змогли легко уникнути західних санкцій для збільшення свого виробництва.

Президент США Дональд Трамп дав москві час до п'ятниці, щоб домовитися про припинення вогню в Україні або зіткнутися з додатковими санкціями.

Материнська компанія BOZ, Федеральне державне підприємство "Завод імені Я. М. Свердлова", вже підпадає під санкції США та ЄС за сприяння воєнним зусиллям росії. Згідно з документами про закупівлі, BOZ підписала угоду в жовтні 2022 року про придбання обладнання Siemens у російського посередника Techpribor.

Незадовго до закінчення 140-денного терміну поставки обладнання Techpribor отримала партію від китайського постачальника промислового обладнання під назвою Huizhou Funn Tek, що базується в провінції Гуандун, згідно з митними даними.

Зіставивши коди продукції Siemens з митними кодами та переглянувши описи в документах, Reuters встановило, що два регулятори потужності Siemens, поставлені Huizhou Funn Tek, були ідентичними моделям, замовленим BOZ. При цьому не було знайдено жодних доказів того, що Siemens знала, що її обладнання було продано російському виробнику вибухівки.

Речник німецької машинобудівної багатонаціональної компанії заявив, що фірма суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від своїх клієнтів, але додав, що деякі товари можуть потрапити до росії без її відома.

Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції проти рф у п'ятницю - посадовець Білого дому06.08.25, 20:16 • 4768 переглядiв

Techpribor не відповів на запит Reuters про коментар. Запитання, надіслані BOZ та її материнській компанії, також залишилися без відповіді.

Але добре задокументовано, що російські виробники оборонної продукції закуповували західні технології з Китаю.

У звітах Reuters простежується шлях обладнання. Він демонструє, що російська оборонна фірма може отримати західне обладнання з мінімальними труднощами.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року завод BOZ у південно-сибірському місті Бійськ розширюється. Розслідування Reuters показало, що будується новий завод для виробництва іншого типу вибухової речовини під назвою RDX.

Придбання автоматизованих верстатів має вирішальне значення для прагнення російського оборонного сектору виробляти більше боєприпасів.

Вони дозволяють підвищити продуктивність з меншою кількістю працівників, що є життєво важливим фактором, враховуючи, що сектор відчуває дефіцит робочої сили, згідно зі звітом британського оборонного аналітичного центру RUSI та Центру відкритого коду, організації, яка використовує відкриті дані для вивчення конфліктів, корупції та злочинності.

Але росія має лише обмежений досвід виробництва власних автоматизованих верстатів, і виробники оборонної продукції часто змушені їх імпортувати.

Що відомо про Бійський олеумний завод

Згідно з маркетинговим відео, опублікованим заводом, BOZ виробляє вибухівку тротил та октоген. Хоча ці вибухівки мають цивільне застосування, материнська компанія BOZ є виробником оборонної продукції, що належить російській державі, і BOZ виконує оборонні замовлення для Міністерства оборони, згідно з веб-сайтом обласної адміністрації.

Розширення заводу BOZ було частиною ширших зусиль російського оборонного сектору щодо збільшення виробництва вибухівки.

За словами представників української розвідки та західних оборонних аналітиків, дефіцит матеріалу є одним із вузьких місць, що стримують російське виробництво артилерійських снарядів, мінометних пострілів та авіабомб. Це змушує росію закуповувати боєприпаси у своїх союзників – Північної Кореї та Ірану.

Доповнення

росія використовує інформаційні кампанії для розколу адміністрації Трампа, зображуючи Віткоффа раціональним, а Трампа ірраціональним. Мета - підірвати зусилля США щодо припинення війни та домогтися односторонніх поступок.    

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран