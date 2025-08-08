В росії державний виробник вибухових речовин обійшов західні санкції, придбавши обладнання німецького Siemens, який імпортує технології з Китаю. Придбання обладнання Siemens, необхідного для автоматизації машин на Бійському олеумному заводі (BOZ) у південному Сибіру, було здійснено через російського посередника, який закуповує промислові технології у китайських оптовиків та перепродавців, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Придбання обладнання демонструє, як російські військові фірми змогли легко уникнути західних санкцій для збільшення свого виробництва.

Президент США Дональд Трамп дав москві час до п'ятниці, щоб домовитися про припинення вогню в Україні або зіткнутися з додатковими санкціями.

Материнська компанія BOZ, Федеральне державне підприємство "Завод імені Я. М. Свердлова", вже підпадає під санкції США та ЄС за сприяння воєнним зусиллям росії. Згідно з документами про закупівлі, BOZ підписала угоду в жовтні 2022 року про придбання обладнання Siemens у російського посередника Techpribor.

Незадовго до закінчення 140-денного терміну поставки обладнання Techpribor отримала партію від китайського постачальника промислового обладнання під назвою Huizhou Funn Tek, що базується в провінції Гуандун, згідно з митними даними.

Зіставивши коди продукції Siemens з митними кодами та переглянувши описи в документах, Reuters встановило, що два регулятори потужності Siemens, поставлені Huizhou Funn Tek, були ідентичними моделям, замовленим BOZ. При цьому не було знайдено жодних доказів того, що Siemens знала, що її обладнання було продано російському виробнику вибухівки.

Речник німецької машинобудівної багатонаціональної компанії заявив, що фірма суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від своїх клієнтів, але додав, що деякі товари можуть потрапити до росії без її відома.

Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції проти рф у п'ятницю - посадовець Білого дому

Techpribor не відповів на запит Reuters про коментар. Запитання, надіслані BOZ та її материнській компанії, також залишилися без відповіді.

Але добре задокументовано, що російські виробники оборонної продукції закуповували західні технології з Китаю.

У звітах Reuters простежується шлях обладнання. Він демонструє, що російська оборонна фірма може отримати західне обладнання з мінімальними труднощами.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року завод BOZ у південно-сибірському місті Бійськ розширюється. Розслідування Reuters показало, що будується новий завод для виробництва іншого типу вибухової речовини під назвою RDX.

Придбання автоматизованих верстатів має вирішальне значення для прагнення російського оборонного сектору виробляти більше боєприпасів.

Вони дозволяють підвищити продуктивність з меншою кількістю працівників, що є життєво важливим фактором, враховуючи, що сектор відчуває дефіцит робочої сили, згідно зі звітом британського оборонного аналітичного центру RUSI та Центру відкритого коду, організації, яка використовує відкриті дані для вивчення конфліктів, корупції та злочинності.

Але росія має лише обмежений досвід виробництва власних автоматизованих верстатів, і виробники оборонної продукції часто змушені їх імпортувати.

Що відомо про Бійський олеумний завод

Згідно з маркетинговим відео, опублікованим заводом, BOZ виробляє вибухівку тротил та октоген. Хоча ці вибухівки мають цивільне застосування, материнська компанія BOZ є виробником оборонної продукції, що належить російській державі, і BOZ виконує оборонні замовлення для Міністерства оборони, згідно з веб-сайтом обласної адміністрації.

Розширення заводу BOZ було частиною ширших зусиль російського оборонного сектору щодо збільшення виробництва вибухівки.

За словами представників української розвідки та західних оборонних аналітиків, дефіцит матеріалу є одним із вузьких місць, що стримують російське виробництво артилерійських снарядів, мінометних пострілів та авіабомб. Це змушує росію закуповувати боєприпаси у своїх союзників – Північної Кореї та Ірану.

Доповнення

росія використовує інформаційні кампанії для розколу адміністрації Трампа, зображуючи Віткоффа раціональним, а Трампа ірраціональним. Мета - підірвати зусилля США щодо припинення війни та домогтися односторонніх поступок.