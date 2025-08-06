Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції проти рф у п'ятницю - посадовець Білого дому
Київ • УНН
Зустріч посла США Стіва Віткоффа з володимиром путіним визнана успішною, проте вторинні санкції США проти росії будуть запроваджені в п'ятницю. Вони мають запобігти торгівлі третіх сторін з країнами під санкціями.
Посадовець Білого дому заявив, що зустріч посла США Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним сьогодні пройшла добре, але Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції у п'ятницю, передає УНН із посиланням на Sky News.
За даними видання, вторинні санкції покликані запобігти торгівлі третіх сторін з країнами, на які поширюються санкції.
Посадовець додав, що росія "прагне" продовжувати співпрацю зі США.
путін провів "корисну розмову" з Віткоффом, відбувся обмін сигналами щодо України - ушаков06.08.25, 15:37 • 2452 перегляди
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп сьогодні провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.