Вашингтон все еще планирует ввести вторичные санкции против рф в пятницу – чиновник Белого дома
Киев • УНН
Встреча посла США Стива Уиткоффа с владимиром путиным признана успешной, однако вторичные санкции США против россии будут введены в пятницу. Они должны предотвратить торговлю третьих сторон со странами под санкциями.
Представитель Белого дома заявил, что встреча посла США Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным сегодня прошла хорошо, но Вашингтон все еще планирует ввести вторичные санкции в пятницу, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По данным издания, вторичные санкции призваны предотвратить торговлю третьих сторон со странами, на которые распространяются санкции.
Чиновник добавил, что россия "стремится" продолжать сотрудничество с США.
путин провел «полезный разговор» с Уиткоффом, состоялся обмен сигналами по Украине - Ушаков06.08.25, 15:37 • 2356 просмотров
Добавим
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.