кремль намагається посіяти розбрат в адміністрації Трампа для уникнення санкцій - ISW
Київ • УНН
росія використовує інформаційні кампанії для розколу адміністрації Трампа, зображуючи Віткоффа раціональним, а Трампа ірраціональним. Мета - підірвати зусилля США щодо припинення війни та домогтися односторонніх поступок.
росіяни намагаються розпалити розкол в адміністрації президента США Дональда Трампа, ймовірно, в рамках ширших зусиль, спрямованих на уникнення санкцій напередодні заявленого главою Білого дому дедлайну щодо завершення війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що російські державні ЗМІ та прокремлівські видання після вчорашньої зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з правителем рф путіним активно цитували депутатів державної думи росії, здебільшого зображуючи Віткоффа "раціональним учасником переговорів між США та росією, а Трампа - ірраціональним".
кремль часто намагався посіяти розбіжності між Україною та її союзниками, а також між Сполученими Штатами та Європою, в рамках ширших зусиль щодо стримування підтримки України
На думку експертів, кремль використовує подібну інформаційну тактику проти адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля США, спрямовані на те, щоб змусити путіна розпочати змістовні переговори щодо припинення війни.
"кремль, ймовірно, також прагне домогтися односторонніх поступок від Сполучених Штатів щодо війни, зокрема сприяння укладенню економічних угод між США та росією на користь росії без заявлених Трампом попередніх умов щодо припинення вогню та переговорів про міцний мир", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Раніше NYT повідомляло, що президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня.
За інформацією Bild, Трамп у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що зустріч спецпослання президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора володимира путіна була "продуктивнішою, ніж очікувалося".
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським07.08.25, 01:17 • 7278 переглядiв