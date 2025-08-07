Кремль пытается посеять раздор в администрации Трампа для избежания санкций - ISW

$41.680.11
48.090.26
ukenru
22:17 • 7260 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 22951 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 36877 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 79471 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 60802 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 58636 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 45994 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 93067 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70694 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 47755 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
83%
754мм
Популярные новости
Новая отсрочка в "Резерв+": кто получит освобождение от мобилизации - рассказали в Минобороны6 августа, 17:14 • 3396 просмотра
Вашингтон все еще планирует ввести вторичные санкции против рф в пятницу – чиновник Белого дома6 августа, 17:16 • 3478 просмотра
Силы обороны получат боевую цифровую экосистему DELTA - ШмыгальVideo6 августа, 18:14 • 7052 просмотра
Премьер Британии присоединился к разговору Зеленского с Трампом6 августа, 18:30 • 4718 просмотра
"Один еврей будет иметь 400 рабов славянских": ГУР перехватило антисемитский бред от жительницы РФVideo6 августа, 19:00 • 6732 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 79471 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 67631 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 93067 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 79132 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 98074 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Лысак
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Индия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 96389 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 108363 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 101794 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 114545 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 132857 просмотра
Актуальное
M1 Abrams
Фокс Ньюс
Старлинк
Нью-Йорк Таймс
COVID-19

Кремль пытается посеять раздор в администрации Трампа для избежания санкций - ISW

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Россия использует информационные кампании для раскола администрации Трампа, изображая Виткоффа рациональным, а Трампа иррациональным. Цель - подорвать усилия США по прекращению войны и добиться односторонних уступок.

Кремль пытается посеять раздор в администрации Трампа для избежания санкций - ISW

Россияне пытаются разжечь раскол в администрации президента США Дональда Трампа, вероятно, в рамках более широких усилий, направленных на избежание санкций накануне заявленного главой Белого дома дедлайна по завершению войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российские государственные СМИ и прокремлевские издания после вчерашней встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с правителем РФ Путиным активно цитировали депутатов государственной думы России, в основном изображая Уиткоффа "рациональным участником переговоров между США и Россией, а Трампа - иррациональным".

Кремль часто пытался посеять разногласия между Украиной и ее союзниками, а также между Соединенными Штатами и Европой, в рамках более широких усилий по сдерживанию поддержки Украины

- отмечается в статье.

По мнению экспертов, Кремль использует подобную информационную тактику против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия США, направленные на то, чтобы заставить Путина начать содержательные переговоры о прекращении войны.

"Кремль, вероятно, также стремится добиться односторонних уступок от Соединенных Штатов по войне, в частности содействия заключению экономических соглашений между США и Россией в пользу России без заявленных Трампом предварительных условий по прекращению огня и переговоров о прочном мире", - резюмируют в ISW.

Напомним

Ранее NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

По информации Bild, Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина была "продуктивнее, чем ожидалось".

"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским07.08.25, 01:17 • 7274 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Институт изучения войны
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина