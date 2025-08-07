Кремль пытается посеять раздор в администрации Трампа для избежания санкций - ISW
Киев • УНН
Россия использует информационные кампании для раскола администрации Трампа, изображая Виткоффа рациональным, а Трампа иррациональным. Цель - подорвать усилия США по прекращению войны и добиться односторонних уступок.
Россияне пытаются разжечь раскол в администрации президента США Дональда Трампа, вероятно, в рамках более широких усилий, направленных на избежание санкций накануне заявленного главой Белого дома дедлайна по завершению войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что российские государственные СМИ и прокремлевские издания после вчерашней встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с правителем РФ Путиным активно цитировали депутатов государственной думы России, в основном изображая Уиткоффа "рациональным участником переговоров между США и Россией, а Трампа - иррациональным".
Кремль часто пытался посеять разногласия между Украиной и ее союзниками, а также между Соединенными Штатами и Европой, в рамках более широких усилий по сдерживанию поддержки Украины
По мнению экспертов, Кремль использует подобную информационную тактику против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия США, направленные на то, чтобы заставить Путина начать содержательные переговоры о прекращении войны.
"Кремль, вероятно, также стремится добиться односторонних уступок от Соединенных Штатов по войне, в частности содействия заключению экономических соглашений между США и Россией в пользу России без заявленных Трампом предварительных условий по прекращению огня и переговоров о прочном мире", - резюмируют в ISW.
Напомним
Ранее NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.
По информации Bild, Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина была "продуктивнее, чем ожидалось".
