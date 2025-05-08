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У рф нарощують виробництво потужної вибухівки на тлі продовження агресії проти України - Reuters

Київ • УНН

 • 4006 перегляди

росія розширює виробництво потужної вибухівки на заводах у Сибіру, про це свідчать супутникові знімки та держдокументи. Планують виготовляти гексоген та інші компоненти для снарядів.

У рф нарощують виробництво потужної вибухівки на тлі продовження агресії проти України - Reuters

У десятках документів, розміщених на веб-сайті державних закупівель, викладено плани щодо значного розширення виробництва вибухових речовин. Додаткова вибухівка може допомогти значно збільшити вогневу міць зс рф, повідомляє Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

росія розширює заводи у Сибіру для збільшення виробництва потужної вибухівки. Це демонструють загальнодоступні державні документі, а також  супутникові знімки, які опинилися в розпорядженні Reuters.

Документи показують, що нова виробнича лінія будується на бійському олеумному заводі (БОЗ), що належить державній оборонній компанії "завод імені я. м. свердлова", великому російському виробнику вибухівки військового класу.

Раніше, на тлі скорочення власного об'єму боєприпасів у жорстокій війні проти України, москві довелося імпортувати значну кількість снарядів з КНДР.

Північнокорейські снаряди здебільшого були низької якості, вважає Джек Вотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), британського аналітичного центру з питань безпеки.

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Тож зараз, ідеться про розширення виробництва компонентів для артилерійських снарядів, а також інших боєприпасів, - тобто того, що постійно використовується у поточній російсько-українській війні.

Про які вибухові речовини іде мова?

У коментарях Reuters опитані фахівці розділилися в думках. Було висловлено думку з приводу виробництва октогену (HMX) - бризантної вибухової речовини, що швидко детонує. HMX призначена для цілей максимального руйнування. Також є думка про початок виробництва гексогену (RDX) – бризантної вибухової речовини, яка наразі не виробляється на заводі ім. Свердлова.

У глибині Сибіру

Завод БОЗ знаходиться на відстані приблизно за 3000 км на схід від столиці рф, москви. Завод розташований поблизу сибірського міста бійськ.

Супутникові знімки ділянки показують будівництво нових будівель та іншої інфраструктури, пише видання.

Близька до проекту особа та будівельний підрядник, як стверджує Reuters, на умовах анонімності підтвердили редакції, що процес значного розширення БОЗ наразі триває. Водночас міністерство оборони росії не відповіло на детальні запитання журналістів редакції Reuters.

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Для продовження війни, рф необхідно більше вибухових речовин

Виробництво бризантної вибухівки слідує річному плану. Згідно з проектом контракту на проектування, ідеться про виробництво 6000 метричних тонн бризантної вибухівки щорічно. Але це при умові завершення запланованого розширення у 2025 році. 

Томас Клапоетке, експерт з вибухівки з Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, прокоментував цей об'єм, зазначивши що він очевидно здатен "принести" російській військовій машині "велику користь".

Довідка

Виробничої потужності, наприклад, буде достатньо, щоб заповнити боєголовки 1,28 мільйона російських артилерійських снарядів ОФ-29, поширеного далекобійного снаряда діаметром 152 мм. Відповідний висновок робить редакція Reuters, використовуючи наукову літературу та перевіреними іншим експертом з вибухівки.

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Також автори матеріалу наводять інформацію, що у 2024 році рф виробила близько 2 мільйонів артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм. Ці дані повідомило Reuters Управління військової розвідки України (ГУР).

Код та інструкції виробництва вибухових речовин

Стосовно розширення на заводі поблизу бійська - відповідні плани викладені в десятках документів. Вони, як пише видання, розміщені Головним управлінням спеціального будівництва міністерства на веб-сайті державних закупівель у період з лютого 2023 року по вересень 2024 року.

Як у документах про закупівлі, в яких шукали тендерні пропозиції на допомогу в будівництві необхідної інфраструктури, так і в документах міської ради використовується код для позначення того, що буде вироблятися: "ГОСТ РВ 1376-001-2006".

У тендері на проектування, розміщеному на веб-сайті державних закупівель, використовується код для позначення того, що буде вироблятися на новому об'єкті: "ГОСТ РВ 1376-001-2006".

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Це був код для гексогену (RDX), згідно зі списком кодів, що міститься в інструкціях, виданих Міністерством промисловості і торгівлі росії у 2014 році для підприємств, які прагнуть придбати вибухові речовини для промислових цілей.

Також видання дослідило, що відповідні інструкції були розміщені на consultant.ru, комерційній онлайн-базі даних російських законів і нормативних актів. Останні, згідно з даними закупівель, використовуються російськими державними установами.

Деталі в нових планах відповідають виробництву RDX або HMX. У документах визначено ділянки для виробництва уротропіну та зберігання азотної кислоти – хімічних речовин, необхідних для виготовлення обох вибухових речовин.

- про це повідомили Reuters троє експертів.

Нагадаємо

В рф було атаковано підприємства оборонної промисловості, включно з розробником РСЗВ "СПЛАВ", КБ приладобудування та аеродроми "Шайковка" і "Кубінка". Також уражено завод оптоволоконних систем у Саранську.

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