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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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5 травня, 14:12 • 32449 перегляди

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"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Українські військові оперативно виявили піхоту противника та завдали швидкого удару, не давши їм навіть зорієнтуватися. Один з росіян заплутався в дроті.

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" показало чергову невдалу спробу окупантів просунутися в зоні відповідальності бригади "Спартан" на Покровському напрямку. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що екіпажі БпЛА українських захисників одразу виявили піхоту противника і "відпрацювали по ній настільки швидко, що окупанти навіть не встигли зрозуміти, звідки по них прилетіло".

А один із росіян настільки прагнув "визволяти", що заплутався в колючому дроті й влаштував цілу виставу

- йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

Днями з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.

Підміняють реальність міфами: росіяни використовують потяг часів Другої світової для вербування на війну05.05.25, 19:56 • 11384 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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