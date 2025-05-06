"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку
Київ • УНН
Українські військові оперативно виявили піхоту противника та завдали швидкого удару, не давши їм навіть зорієнтуватися. Один з росіян заплутався в дроті.
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" показало чергову невдалу спробу окупантів просунутися в зоні відповідальності бригади "Спартан" на Покровському напрямку. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що екіпажі БпЛА українських захисників одразу виявили піхоту противника і "відпрацювали по ній настільки швидко, що окупанти навіть не встигли зрозуміти, звідки по них прилетіло".
А один із росіян настільки прагнув "визволяти", що заплутався в колючому дроті й влаштував цілу виставу
Нагадаємо
Днями з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.
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