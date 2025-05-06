"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении
Киев • УНН
Украинские военные оперативно обнаружили пехоту противника и нанесли быстрый удар, не дав им даже сориентироваться. Один из россиян запутался в проводе.
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" показала очередную неудачную попытку оккупантов продвинуться в зоне ответственности бригады "Спартан" на Покровском направлении. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что экипажи БпЛА украинских защитников сразу обнаружили пехоту противника и "отработали по ней настолько быстро, что оккупанты даже не успели понять, откуда по ним прилетело".
А один из россиян настолько стремился "освобождать", что запутался в колючей проволоке и устроил целое представление
Напомним
На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.
Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.
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