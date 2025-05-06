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"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Украинские военные оперативно обнаружили пехоту противника и нанесли быстрый удар, не дав им даже сориентироваться. Один из россиян запутался в проводе.

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" показала очередную неудачную попытку оккупантов продвинуться в зоне ответственности бригады "Спартан" на Покровском направлении. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что экипажи БпЛА украинских защитников сразу обнаружили пехоту противника и "отработали по ней настолько быстро, что оккупанты даже не успели понять, откуда по ним прилетело".

А один из россиян настолько стремился "освобождать", что запутался в колючей проволоке и устроил целое представление

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.

Подменяют реальность мифами: россияне используют поезд времен Второй мировой для вербовки на войну05.05.25, 19:56 • 11225 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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