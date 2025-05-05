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Подменяют реальность мифами: россияне используют поезд времен Второй мировой для вербовки на войну

Киев • УНН

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россия запустила агитационный поезд к 9 мая для вербовки наемников. Участникам шоу предлагают контракты на службу в оккупационных войсках, а школьников агитируют поступать в училища.

Подменяют реальность мифами: россияне используют поезд времен Второй мировой для вербовки на войну

российские оккупанты, несмотря на отсутствие ощутимых успехов в войне против Украины, продолжают искать утешение в мифах о "великой победе" во Второй мировой войне. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд. Он уже посетил москву, калугу, пензу и тулу, а также должен остановиться еще в более 70 российских городах.

Участникам шоу на вокзалах демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты. Также на железнодорожных платформах российским гражданам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках. Им обещают "социальные гарантии" и "льготы для семей". В то же время, школьников агитируют поступать в военные училища.

За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового пушечного мяса. кремль в очередной раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн

– заявили в ГУР.

Напомним

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что целью предложенного россией Пасхального перемирия, а также в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, является проверкой готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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