российские оккупанты, несмотря на отсутствие ощутимых успехов в войне против Украины, продолжают искать утешение в мифах о "великой победе" во Второй мировой войне. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд. Он уже посетил москву, калугу, пензу и тулу, а также должен остановиться еще в более 70 российских городах.

Участникам шоу на вокзалах демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты. Также на железнодорожных платформах российским гражданам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках. Им обещают "социальные гарантии" и "льготы для семей". В то же время, школьников агитируют поступать в военные училища.

За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового пушечного мяса. кремль в очередной раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн – заявили в ГУР.

Напомним

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что целью предложенного россией Пасхального перемирия, а также в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, является проверкой готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.