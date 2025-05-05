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Підміняють реальність міфами: росіяни використовують потяг часів Другої світової для вербування на війну

Київ • УНН

 • 5858 перегляди

росія запустила агітаційний потяг до 9 травня для вербування найманців. Учасникам шоу пропонують контракти на службу в окупаційних військах, а школярів агітують вступати до училищ.

Підміняють реальність міфами: росіяни використовують потяг часів Другої світової для вербування на війну

російські окупанти попри відсутність відчутних успіхів у війні проти України, продовжують шукати розраду в міфах про "велику перемогу" у Другій світовій війні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Для нагнітання "побєдобєсія" перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг. Він вже відвідав москву, калугу, пензу і тулу, а також має зупинитись ще в понад 70 російських містах.

Учасникам шоу на вокзалах демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти. Також на залізничних платформах російським громадянам пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах. Їм обіцяють "соціальні гарантії" і "пільги для родин". Водночас, школярів агітують вступати до військових училищ.

За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового гарматного м’яса. кремль вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн

– заявили в ГУР.

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що метою запропонованого росією Великоднього перемир'я, а також у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.

Євген Устименко

Євген Устименко

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