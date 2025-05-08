В рф наращивают производство мощной взрывчатки на фоне продолжения агрессии против Украины - Reuters

В десятках документов, размещенных на веб-сайте государственных закупок, изложены планы по значительному расширению производства взрывчатых веществ. Дополнительная взрывчатка может помочь значительно увеличить огневую мощь вс рф, сообщает Reuters, сообщает УНН.

Детали

россия расширяет заводы в Сибири для увеличения производства мощной взрывчатки. Это демонстрируют общедоступные государственные документы, а также спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении Reuters.

Документы показывают, что новая производственная линия строится на бийском олеумном заводе (БОЗ), принадлежащем государственной оборонной компании "завод имени я. м. свердлова", крупному российскому производителю взрывчатки военного класса.

Ранее, на фоне сокращения собственного объема боеприпасов в жестокой войне против Украины, москве пришлось импортировать значительное количество снарядов из КНДР.

Северокорейские снаряды в основном были низкого качества, считает Джек Вотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI), британского аналитического центра по вопросам безопасности.

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Поэтому сейчас речь идет о расширении производства компонентов для артиллерийских снарядов, а также других боеприпасов, - то есть того, что постоянно используется в текущей российско-украинской войне.

О каких взрывчатых веществах идет речь?

В комментариях Reuters опрошенные специалисты разделились во мнениях. Было высказано мнение по поводу производства октогена (HMX) - бризантного взрывчатого вещества, быстро детонирующего. HMX предназначена для целей максимального разрушения. Также есть мнение о начале производства гексогена (RDX) – бризантного взрывчатого вещества, которое сейчас не производится на заводе им. Свердлова.

В глубине Сибири

Завод БОЗ находится на расстоянии примерно в 3000 км к востоку от столицы рф, москвы. Завод расположен вблизи сибирского города бийск.

Спутниковые снимки участка показывают строительство новых зданий и другой инфраструктуры, пишет издание.

Близкий к проекту человек и строительный подрядчик, как утверждает Reuters, на условиях анонимности подтвердили редакции, что процесс значительного расширения БОЗ сейчас продолжается. В то же время министерство обороны россии не ответило на подробные вопросы журналистов редакции Reuters.

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Для продолжения войны, рф необходимо больше взрывчатых веществ

Производство бризантной взрывчатки следует годовому плану. Согласно проекту контракта на проектирование, речь идет о производстве 6000 метрических тонн бризантной взрывчатки ежегодно. Но это при условии завершения запланированного расширения в 2025 году.

Томас Клапоетке, эксперт по взрывчатке из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, прокомментировал этот объем, отметив что он очевидно способен "принести" российской военной машине "большую пользу".

Справка

Производственной мощности, например, будет достаточно, чтобы заполнить боеголовки 1,28 миллиона российских артиллерийских снарядов ОФ-29, распространенного дальнобойного снаряда диаметром 152 мм. Соответствующий вывод делает редакция Reuters, используя научную литературу и проверенными другим экспертом по взрывчатке.

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Также авторы материала приводят информацию, что в 2024 году рф произвела около 2 миллионов артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм. Эти данные сообщило Reuters Управление военной разведки Украины (ГУР).

Код и инструкции производства взрывчатых веществ

Относительно расширения на заводе вблизи бийска - соответствующие планы изложены в десятках документов. Они, как пишет издание, размещены Главным управлением специального строительства министерства на веб-сайте государственных закупок в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.

Как в документах о закупках, в которых искали тендерные предложения на помощь в строительстве необходимой инфраструктуры, так и в документах городского совета используется код для обозначения того, что будет производиться: "ГОСТ РВ 1376-001-2006".

В тендере на проектирование, размещенном на веб-сайте государственных закупок, используется код для обозначения того, что будет производиться на новом объекте: "ГОСТ РВ 1376-001-2006".

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Это был код для гексогена (RDX), согласно списку кодов, содержащемуся в инструкциях, изданных Министерством промышленности и торговли россии в 2014 году для предприятий, стремящихся приобрести взрывчатые вещества для промышленных целей.

Также издание исследовало, что соответствующие инструкции были размещены на consultant.ru, коммерческой онлайн-базе данных российских законов и нормативных актов. Последние, согласно данным закупок, используются российскими государственными учреждениями.

Детали в новых планах соответствуют производству RDX или HMX. В документах определены участки для производства уротропина и хранения азотной кислоты – химических веществ, необходимых для изготовления обоих взрывчатых веществ. - об этом сообщили Reuters трое экспертов.

Напомним

В рф были атакованы предприятия оборонной промышленности, включая разработчика РСЗО "СПЛАВ", КБ приборостроения и аэродромы "Шайковка" и "Кубинка". Также поражен завод оптоволоконных систем в Саранске.

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