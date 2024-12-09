россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

За прошедшую неделю армия рф выпустила по Украине около 500 управляемых авиабомб, более 400 дронов и 20 ракет, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Наши города и общины находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору. За прошедшую неделю россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. "Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - добавил глава государства.

Дополнение

Как писал Wall Street Journal, за сентябрь, октябрь и ноябрь рссия запустила более 6 тысяч взрывных дронов и ракет против Украины — втрое больше, чем за предыдущие три месяца, и в четыре раза больше, чем в осенние месяцы 2023 года. Это свидетельствует о значительном увеличении российских запасов, усиленном новыми заводами по производству дронов и северокорейским оружием.