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россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 4335 просмотра

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За прошедшую неделю рф атаковала Украину почти 500 управляемыми авиабомбами, более 400 дронами и 20 ракетами. Зеленский призвал к совместным действиям международного сообщества против российского террора.

За прошедшую неделю армия рф выпустила по Украине около 500 управляемых авиабомб, более 400 дронов и 20 ракет, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Наши города и общины находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору. За прошедшую неделю россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. "Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - добавил глава государства.

Дополнение 

Как писал Wall Street Journal, за сентябрь, октябрь и ноябрь рссия запустила более 6 тысяч взрывных дронов и ракет против Украины — втрое больше, чем за предыдущие три месяца, и в четыре раза больше, чем в осенние месяцы 2023 года. Это свидетельствует о значительном увеличении российских запасов, усиленном новыми заводами по производству дронов и северокорейским оружием.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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