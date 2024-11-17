Мали и китайская компания построят завод по производству взрывчатых веществ
Киев • УНН
Мали и китайская компания Beijing Auxin Chemical Technology Ltd подписали соглашение о строительстве завода взрывчатых веществ. Мали получит 51% акций предприятия, которое планируют построить за 12 месяцев.
Государство Мали и китайская компания Beijing Auxin Chemical Technology Ltd. заключили соглашение о строительстве завода по производству взрывчатых веществ для гражданского использования. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Ожидается, что эти планы позволят Мали лучше контролировать гражданское использование устройств, которые используются в основном в карьерах и шахтах третьего по величине производителя золота в Африке.
Соглашение акционеров, подписанное между двумя компаниями, дает Мали 51% акций завода, а остальное принадлежит китайской компании. Помимо предоставления финансирования, Beijing Auxin предоставит экспертизу, необходимую для строительства блока.
Строительство завода планируют завершить через 12 месяцев в период, когда в Мали наблюдается рост количества нападений боевиков, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».
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