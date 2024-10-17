Украинская компания построит в Литве завод по производству взрывчатки нового поколения

Украина построит новый завод по производству взрывчатых веществ нового поколения RDX в Литве. Об этом сообщило Министерство экономики и инноваций Литвы, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Минэкономики Литвы подписало Меморандум с украинской компанией о сотрудничестве в строительстве завода по производству взрывчатки RDX в Литве, чтобы укрепить обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Строительные работы планируют начать в следующем году.

Мы активно развиваем сотрудничество в оборонной сфере с нашим партнером Украиной. Новый завод взрывчатки в Литве - это четкий сигнал агрессору, что мы не отступим. Обороноспособность Украины и Европы растет и будет расти, как в отношении оружия и боеприпасов, так и передовых технологий обороны и безопасности,