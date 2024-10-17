Украинская компания построит в Литве завод по производству взрывчатки нового поколения
Киев • УНН
Украинская компания построит завод по производству взрывчатки нового поколения RDX в Литве. Строительство планируют начать в следующем году для укрепления обороноспособности Украины, Литвы и Европы.
Украина построит новый завод по производству взрывчатых веществ нового поколения RDX в Литве. Об этом сообщило Министерство экономики и инноваций Литвы, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Минэкономики Литвы подписало Меморандум с украинской компанией о сотрудничестве в строительстве завода по производству взрывчатки RDX в Литве, чтобы укрепить обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Строительные работы планируют начать в следующем году.
Мы активно развиваем сотрудничество в оборонной сфере с нашим партнером Украиной. Новый завод взрывчатки в Литве - это четкий сигнал агрессору, что мы не отступим. Обороноспособность Украины и Европы растет и будет расти, как в отношении оружия и боеприпасов, так и передовых технологий обороны и безопасности,
В Литве внесли соответствующие поправки в законы, которые позволят начать строительство завода уже в следующем году. Издание отмечает, что RDX - это взрывчатое вещество, которое имеет чрезвычайно быстрое время детонации, высокую взрывную силу. RDX может использоваться отдельно или в сочетании с другими взрывчатыми материалами и предназначено для производства различных бомб, мин и других взрывчатых веществ. Взрывчатка, изготовленная из этого материала, широко используется в армиях стран НАТО.
Литва строит укрепления на границе с РФ: Минобороны показало кадры9 октября 2024, 11:54 • 10168 просмотров